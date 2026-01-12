Jennifer Lawrence impacta con un atrevido vestido transparente en los Globos de Oro 2026: “¡Estoy desnuda!”
Jennifer Lawrence impactó con un vestido transparente en la alfombra roja de los Globos de Oro de 2026 este domingo. La estrella de “Die My Love” está nominada a Mejor Actuación en una Película Dramática.
Lawrence lució un Givenchy de Sarah Burton en su primera aparición este año en la alfombra roja de la gala que premia a lo mejor del cine y la televisión.
El vestido era completamente transparente, cubierto únicamente con bordados florales
Jennifer Lawrence bromeó durante una entrevista con Entertainment Tonight diciendo que estaba lista para salir con ese look: “¡Estoy desnuda!”.
La actriz ganadora del Oscar complementó su look con joyas Longines. También llevó su cabello suelto y lució un flequillo recto.
Los Globos de Oro se llevaron a cabo en Los Ángeles, en el hotel Beverly Hilton, California.
Este año los premios Globo de Oro entregarán por primera vez una estatuilla al mejor podcast del año.