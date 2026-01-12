Jennifer Lawrence impacta con un atrevido vestido transparente en los Globos de Oro 2026: “¡Estoy desnuda!”

GENERANDO AUDIO...

Jennifer Lawrence. Reuters.

Jennifer Lawrence impactó con un vestido transparente en la alfombra roja de los Globos de Oro de 2026 este domingo. La estrella de “Die My Love” está nominada a Mejor Actuación en una Película Dramática.

Lawrence lució un Givenchy de Sarah Burton en su primera aparición este año en la alfombra roja de la gala que premia a lo mejor del cine y la televisión.

El vestido era completamente transparente, cubierto únicamente con bordados florales

Jennifer Lawrence en la alfombra roja.

Jennifer Lawrence bromeó durante una entrevista con Entertainment Tonight diciendo que estaba lista para salir con ese look: “¡Estoy desnuda!”.

La actriz ganadora del Oscar complementó su look con joyas Longines. También llevó su cabello suelto y lució un flequillo recto.

Jennifer Lawrence llegando a la alfombra roja.

Los Globos de Oro se llevaron a cabo en Los Ángeles, en el hotel Beverly Hilton, California.

Este año los premios Globo de Oro entregarán por primera vez una estatuilla al mejor podcast del año.