SICT aclara: no hay prohibiciones ni afectación en aviación civil

No se afecta a la aviación civil ni operaciones aéreas. Cuartoscuro

La SICT informó que la Federal Aviation Administration de Estados Unidos (FAA) emitió una serie de advertencias de carácter preventivo, lo cual no implica prohibiciones ni restricciones para la aviación civil en México. El aviso fue dado a conocer este 16 de enero de 2026 y está enfocado únicamente en medidas de precaución operativa.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se busca reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de ciertas regiones del espacio aéreo, sin que existan cambios en las condiciones de operación para aerolíneas u operadores mexicanos.

La SICT precisó que esta advertencia preventiva no constituye una prohibición y no tiene implicaciones operativas para México. Tampoco establece restricciones para aerolíneas nacionales ni para operadores aéreos mexicanos, por lo que las actividades en el espacio aéreo mexicano continúan con normalidad.

La dependencia federal explicó que, conforme a la información proporcionada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, el aviso fue emitido exclusivamente para operadores civiles de Estados Unidos, incluidas sus aerolíneas y pilotos. La advertencia únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su propio país.

Este tipo de avisos preventivos ya había sido utilizado por la FAA semanas atrás en la región del Caribe, y ahora se extiende hacia el área del Pacífico, como parte de sus protocolos de comunicación y seguridad operacional.

La SICT reiteró que no existe afectación alguna para la aviación civil en México, ni modificaciones en las condiciones de operación del espacio aéreo nacional. Además, señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a este tipo de notificaciones, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional.

El comunicado fue consultado y validado con la FAA, lo que confirma que el aviso no tiene impacto directo en las operaciones aéreas mexicanas y se mantiene como una medida preventiva dirigida únicamente a operadores estadounidenses.

