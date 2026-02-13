Reportan ataque armado en inmediaciones del rancho de la familia Aguilar

GENERANDO AUDIO...

Ataque armado contra Policía estatal en Villanueva, Zacatecas. FOTO: Especial

Un ataque armado contra la Policía estatal de Zacatecas se registró la tarde del jueves 12 de febrero en la comunidad de Tayahua, municipio de Villanueva, en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. La agresión ocurrió durante un operativo policiaco en esta zona del estado.

Las autoridades estatales informaron que el ataque fue dirigido contra un convoy de fuerzas de seguridad que circulaba sobre la carretera federal 54, vía que conecta a Zacatecas con Jalisco y cruza varios municipios de la región.

“Se registró una agresión en contra de las fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas, esta agresión se registró en el municipio de Villanueva a la altura de la localidad de Tayahua, en el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco” Rodrigo Reyes / Secretario general de gobierno de Zacatecas

Ataque armado en Villanueva durante operativo policiaco

El secretario confirmó que la agresión ocurrió en el tramo carretero que va de Tayahua al municipio de Tabasco.

De acuerdo con el funcionario, elementos de las fuerzas de reacción inmediata repelieron el ataque sin que se reportaran policías heridos.

Ataque armado cerca del rancho El Soyate, propiedad de Pepe Aguilar.



De acuerdo a Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno de Zacatecas, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas, en el municipio de Villanueva, a la altura de la… pic.twitter.com/YHKjCFIDbC — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) February 13, 2026

También informó que se logró la detención de algunas personas presuntamente responsables, aunque no se detalló el número de capturados. Señaló que más información será proporcionada en las próximas horas.

🚨🔥 Ataque armado contra Fuerza de Reacción Inmediata en Zacatecas



Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata estatal fueron atacados en el municipio de Villanueva, Zacatecas, a la altura del poblado de Tayahua, en el tramo que conecta con el municipio de Tabasco, donde se… pic.twitter.com/nSX49r9Vcm — unomasuno MX (@unomasunomx) February 13, 2026

Bloqueos carreteros y autos incendiados tras agresión

Durante su huida, los agresores realizaron bloqueos carreteros en distintos puntos de la zona, lo que provocó afectaciones a la circulación.

Las autoridades pidieron a la población evitar transitar por el área mientras continúa el operativo policiaco, que se mantiene tanto por tierra como por aire.

La región serrana de Villanueva, colindante con Aguascalientes y cercana a Jalisco, ha sido señalada como un punto recurrente de hechos delictivos. Desde inicios de 2026 se han reportado enfrentamientos entre grupos armados y corporaciones de seguridad pública en esta zona.

El Gobierno de Zacatecas indicó que el operativo continúa en curso y que se dará a conocer información oficial conforme avance la situación.

