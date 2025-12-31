Pilar Montenegro reaparece e impacta con su imagen tras años de ausencia

GENERANDO AUDIO...

Pilar Montenegro, foto de archivo.

Pilar Montenegro reapareció este fin de año en redes sociales tras mas de un año de ausencia y en medio de rumores sobre problemas de salud, los cuales fueron desmentidos por su propia familia en el pasado.

La excantante y actriz sorprendió con una publicación en su cuenta de Instagram, donde no había subido nada desde octubre del 2024.

La fotografía viene acompañada de un breve mensaje dedicado a sus seres queridos:

“Disfrutando de los últimos días del año en familia, las adoro mi tía bella, mi mamita querida y mi primita adorada”, dice el texto escrito por Pilar Montenegro

¿Cómo luce Pilar Montenegro?

En la fotografía, Pilar Montenegro aparece sonriente y con su cabellera larga.

También viste un suéter negro y una gorra.

Por su parte, los usuarios celebraron el regreso de la famosa y le dejaron una serie de mensajes en sus redes sociales.

“¿Serán actuales estas fotos? Pilar esta igualita q la última vez q se dejó ver”, dicen los comentarios de los usuarios, quienes resaltaron la belleza de Pilar Montenegro

Los rumores sobre su estado de salud

El pasado mes de junio se difundió el rumor sobre el delicado estado de salud de Pilar Montenegro, exintegrante de Garibaldi. El periodista Javier Ceriani, conductor del programa “Chisme No Like”, fue quien afirmó que la cantante estaba atravesando una situación crítica.

Sin embargo, familiares de Pilar Montenegro desmintieron al comunicador y aseguraron que la cantante se encuentra en buen estado de salud.

Se presume que Montenegro, quien se retiró de los escenarios hace más de una década, fue diagnosticada con ataxia, un trastorno neurológico que causa falta de coordinación y equilibrio.

Aunque ni la actriz, ni su familia han confirmado este diagnostico, medios del espectáculo aseguran que la actriz padece dicha enfermedad.

“Su problema es parecido a la esclerosis múltiple, pero en realidad lo que le diagnosticaron es ataxia, una enfermedad neurológica que ataca al tejido nervioso del cerebro y provoca la descoordinación del movimiento. Por desgracia, este mal está muy presente en la familia del papá de Pilar don Miguel, quien murió por esta causa”, dijo supuestamente una persona cercana a Pilar Montenegro y citada por TV Notas.

Según Mayo Clinic, la ataxia afecta funciones como caminar, hablar, comer, usar las manos y controlar los movimientos oculares.