Eco Live asumirá responsabilidad por muertes en Festival Axe Ceremonia; familiares llevarán el caso a EE.UU.

Foto: Cuartoscuro

La empresa Eco Live, organizadora del festival Axe Ceremonia, reconoció públicamente su responsabilidad por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica colapsó dentro del evento, provocando la muerte de los fotoperiodistas Citlalli Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández Rojas, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora señaló que, como organizadores del festival, han asumido y seguirán asumiendo la responsabilidad que les corresponde por la tragedia. El pronunciamiento se da luego de meses de silencio público, el cual (según la empresa) se mantuvo por respeto a las familias de las víctimas y al proceso de investigación.

¿Cómo asumirá Eco Live la responsabilidad por la tragedia en Festival Axe?

En el mensaje, Eco Live afirmó que desde el primer momento ha mantenido una colaboración constante, abierta y transparente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionando la información requerida para el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el accidente.

Asimismo, la empresa reiteró su compromiso con el apego a la legalidad y la transparencia, subrayando que la reparación integral del daño no sólo representa una obligación legal, sino también un principio ético para la organización.

Eco Live indicó que ha manifestado su disposición para alcanzar un acuerdo con las familias de los fotoperiodistas fallecidos, uno que armonice sus demandas con lo establecido por la ley. De acuerdo con el comunicado, la empresa asegura que no busca entorpecer el proceso judicial y que está a favor de que el caso avance con sensibilidad, escucha y empatía.

Familias de las víctimas buscan justicia fuera de México

Mientras el proceso legal continúa en México, los familiares de Citlalli Berenice expresaron ayer 28 de enero a medios locales en una rueda de prensa, su inconformidad con el manejo del caso y analizan la posibilidad de llevar el proceso a tribunales en Estados Unidos, con el objetivo de ampliar las vías legales para obtener justicia y una reparación integral del daño.

A las afueras de los Juzgados de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, la familia Giles Rivera, junto con su abogado Fabián Victoria Rangel, dio a conocer que las empresas Ocesa y Lobo interpusieron amparos. Asimismo, denunciaron que el Ministerio Público responsable del caso ha rechazado citar a marcas patrocinadoras, a pesar de que existe documentación que (según señalaron) vincula a ambas compañías con el festival Axe Ceremonia.

¿Qué es Eco Live y cuál es su papel como organizadora del Axe Ceremonia?

Eco Live es la empresa responsable de la producción y operación del festival Axe Ceremonia y forma parte de Grupo ECO, un conglomerado mexicano dedicado al entretenimiento en vivo. Dentro de esta estructura, Eco Live se encarga de la planeación general del evento, la coordinación logística, la contratación de proveedores y la implementación de los protocolos de operación y seguridad dentro del recinto.

Tras la tragedia ocurrida el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, el nombre de Eco Live cobró relevancia pública al ser identificada como la organizadora directa del festival en el que colapsó una estructura metálica, hecho que provocó la muerte de los fotoperiodistas Citlalli Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández Rojas.

De acuerdo con la información disponible, su papel como empresa operadora la coloca en el centro de las investigaciones, al ser responsable de la ejecución del evento y del cumplimiento de las condiciones de seguridad para trabajadores, asistentes y personal de prensa.

¿Quiénes eran Berenice Giles y Miguel Hernández, fotógrafos que fallecieron en el Festival Ceremonia?

Citlali Berenice Giles Rivera era una joven, era originaria de Aguascalientes. Durante su carrera como fotógrafa trabajó en conciertos, festivales y eventos artísticos, donde con su cámara retrató a artistas como Paul McCartney, Iggy Pop, Paramore, entre otros.

Por su parte, Miguel Ángel Rojas se desempeñaba como fotógrafo. En sus redes sociales se pueden observar algunas de las fotografías que le tomó a artistas como René, Caloncho, Natalia Jiménez, Caloncho, entre otros.

