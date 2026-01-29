El novio de Andrea Legarreta habla sobre su relación con la conductora: “La admiro muchísimo”

GENERANDO AUDIO...

El novio de Andrea Legarreta habla sobre la conductora. Foto: AFP

Andrea Legarreta le vuelve a dar una oportunidad al amor y a casi dos años de haber anunciado su separación de Erik Rubín, la conductora del programa “Hoy” confirmó en días pasados que se encuentra en una nueva relación sentimental con el experto en fitness Luis Carlos Origel, noticia que de inmediato captó la atención del público y de los medios de espectáculos, el también influencer habló abiertamente ante la prensa sobre este nuevo noviazgo.

Luego de que Andrea hablara abiertamente sobre esta etapa personal, ahora fue Luis Carlos quien decidió romper el silencio y compartir cómo vive este romance que, según sus palabras, lo tiene pleno y entusiasmado. En entrevista con la prensa, retomada por el reportero Edén Dorantes para su canal de YouTube, Origel se mostró reservado, pero sincero al describir lo que siente por la conductora.

“Muy contento, la verdad feliz. Muy bonito (este noviazgo). Es una persona que quiero muchísimo y que admiro muchísimo, estamos muy contentos…”, expresó.

El nombre de Luis Carlos Origel comenzó a sonar con fuerza luego de que el romance se hiciera público en “Hoy”, programa en el que él ha tenido algunas participaciones como colaborador.

Durante semanas, la cercanía entre ambos no pasó desapercibida para los televidentes, quienes notaron gestos de complicidad que finalmente derivaron en la confirmación oficial de su relación. Incluso, antes de hacerlo público, Andrea y Luis Carlos ya habían sido vistos juntos en algunos eventos sociales, como invitados a una boda.

Uno de los temas que más interés ha generado es la convivencia entre Origel y la familia de Andrea, en especial con Erik Rubín, exesposo de la conductora, y con sus hijas Mía y Nina. Al ser cuestionado sobre este punto, Luis Carlos fue breve pero claro. “Muy bien, muy bien con todos…”, respondió.

En cuanto a lo que más admira de Andrea Legarreta, el influencer no dudó en responder. “Todo, la verdad es un gran ser humano, es una persona que quiero muchísimo…”, señaló. Además, fue directo al ser cuestionado sobre la diferencia de edad entre ambos, un tema recurrente en redes sociales. “Para nada (importa la edad)”, afirmó.

Otro aspecto que ha llamado la atención es el respaldo que Luis Carlos ha recibido por parte de su tío, el reconocido periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel. El comunicador ha hablado con cariño del romance y ha mostrado su apoyo a la pareja. Sobre su relación con él, Luis Carlos comentó: “Mi tío, increíble. Con él tengo una relación muy cercana, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho y estamos siempre cerca…”.

Cabe recordar que Pepillo Origel mantiene una amistad de varios años con Andrea Legarreta, a quien incluso ha llamado “sobrina” en tono afectuoso, celebrando que ambos se encuentren felices en esta nueva etapa.

