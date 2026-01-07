Stephanie Salas y Humberto Zurita son captados en presunta pelea

Stephanie Salas y Humberto Zurita fueron grabados durante una salida, lo que parecía un momento tranquilo al parecer terminó en una presunta discusión en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México, según un video difundido en redes sociales.

Las imágenes de la supuesta pelea fueron dados a conocer por Kadri Paparazzi, quienes publicaron el video, donde se muestra al actor manoteando frente a la nieta de Silvia Pinal.

El video de Stephanie Salas y Humberto Zurita peleando en público

Kadri Paparazzi detalló que antes de la discusión, la pareja cenó en un lujoso restaurante y luego entraron a una tienda de artículos para el hogar, donde se ve a Stephanie Salas formada en la caja para pagar varios artículos.

Sin embargo, tras salir de la tienda algo cambia entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, la grabación muestra al actor visiblemente molesto, mientras la nieta de Silvia Pinal guarda la calma.

Luego, Zurita acelera el paso y le da la bolsa de las compras a su pareja, quien trató de alcanzarlo, pero él la ignora.

Hasta el momento, ni Stephanie Salas ni Humberto Zurita se han pronunciado sobre el video.

El noviazgo de Humberto Zurita y Stephanie Salas fue uno de los que más sorprendió en 2022. El actor decidió darse una nueva oportunidad en el amor tres años después de quedar viudo, tras la muerte de muerte de Christian Bach.

Aunque Humberto Zurita es 16 años mayor que Stephanie Salas, la pareja se ha dejado ver muy unida a lo largo de estos años. Incluso, el actor contó que sus hijos lo apoyan en su nueva relación porque “quieren verlo feliz”.



