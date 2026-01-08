GENERANDO AUDIO...

Abelito y Karely pelearán en evento de Poncho de Nigris. Foto:Cuartoscuro|Getty

Poncho de Nigris confirmó uno de los enfrentamientos que más atención ha generado rumbo a Ring Royale, evento que se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey y que busca colocarse al nivel de espectáculos digitales como “La Velada del Año” o “Supernova Strikers”.

A través de las redes sociales de Ring Royale, el equipo del influencer regiomontano anunció la pelea entre Abelito y Bull Terrie, un encuentro que ha comenzado a generar conversación entre usuarios de plataformas digitales.

Abelito vs Bull Terrie, uno de los combates más comentados

El combate destaca por la popularidad de Abelito, quien se ganó el cariño del público tras su participación en “La Casa de los Famosos México”, aunque ya contaba con una amplia base de seguidores en redes sociales antes de su paso por el reality.

Por su parte, Bull Terrie se ha consolidado como una figura reconocida entre el público de Monterrey y seguidores digitales, luego de su participación en “La Granja Rifa”, donde es conocido como el “Comandante Patillas”.

Karely Ruiz y Marcela Mistral también estarán en Ring Royale

Otro de los encuentros que ha llamado la atención es el que protagonizarán las creadoras de contenido Karely Ruiz y Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, lo que ha incrementado la expectativa alrededor del evento.

Con Ring Royale, Poncho de Nigris busca atraer a una audiencia masiva y competir con formatos consolidados como “La Velada del Año”, encabezada por Ibai Llanos, o “Supernova”, proyecto de Miguel Ángel Fox.

Entre los enfrentamientos confirmados también se encuentra el de Poncho de Nigris contra el streamer español Cry. Además, se anunció un duelo de freestyle entre Aczino, considerado una leyenda del rap mexicano, y Azuky, freestyler del Estado de México que se hizo viral por su trabajo desde los 16 años.

Hasta el momento, estos son los nombres confirmados, aunque se espera que más participantes se sumen al cartel en las próximas semanas.

¿Quiénes son Abelito y Bull Terrie?

Abelito, nombre artístico de Abel Sáenz, nació el 28 de septiembre de 1999 en Zacatecas. Mide 1.14 metros y se ha ganado un lugar en redes sociales gracias a su carisma y estilo único.

Durante la pandemia, comenzó a compartir contenido de comedia, música y lipsync en TikTok, plataforma donde actualmente supera los 7.6 millones de seguidores, cifra que continúa en crecimiento.

En tanto, Bull Terrie logró notoriedad por su participación en “La Granja Rifa”, consolidándose como una figura reconocida entre el público regiomontano y usuarios de redes sociales.

Debido a la cantidad de seguidores de ambos creadores, se espera que el combate cuente con un fuerte apoyo del público en cada esquina durante el evento.

