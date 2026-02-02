Bad Bunny critica política antimigrante de Trump y recibe ovación en los Grammy 2026: “¡Fuera ICE!”

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny es ovacionado tras pronunciarse contra el ICE.

Bad Bunny transformó su discurso en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que actualmente llevan a cabo redadas contra migrantes como parte de la política del presidente Donald Trump, tras ganar un galardón en los Premios Grammy 2025.

“¡Fuera ICE!”, dijo el cantante este domingo, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, luego de ganar en la categoría de Mejor Música Urbana por su aclamado álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “solo genera más odio”.

El conejo malo también habló de la comunidad latina: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Tras sus palabras, Bad Bunny recibió una ovación por parte de decenas de celebridades, que no dudaron en ponerse de pie.

No es la primera vez que el cantante ha criticado al gobierno de Donald Trump, quien por su parte también ha expresado su disgusto contra la música de Bad Bunny y su próxima participación en el Super Bowl, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero.

“Yo soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es sembrar el odio. Terrible”, dijo a finales de enero.

Incluso, Trump afirmó que no asistirá al evento porque el Levi’s Stadium, en California, le queda “demasiado lejos”.

Bad Bunny no fue el único que se manifestó contra Donald Trump

Además del discurso de Bad Bunny, varios artistas vistieron con botones contra el ICE durante la ceremonia.

Además el comediante Trevor Noah, quien fue el anfitrión de la noche en los Premios Grammy 2025, se burló de Nicki Minaj, que se declaró como la fan número uno del presidente estadounidense durante un evento político realizado en Washington D. C, el miércoles 28 de enero.

“Nicki Minaj no está aquí está noche, sigue en la Casa Blanca discutiendo asuntos importantes con Donald Trump”, dijo el comediante, lo que provocó las risas de la audiencia. Posteriormente hizo referencia a su trasero.