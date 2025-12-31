Rosalía, Tyler, The Creator, System of a Down y los conciertos más esperados en México en 2026

| 15:24 | Oscar Gómez Cruz | UnoTV
Rosalía, Tyler, The Creator, System of a Down y más: los conciertos más esperados en México en 2026
Giras internacionales, regreso de grupos legendarios y más. Foto: AFP/Getty Images

La agenda de conciertos de 2026 en México ya comienza a tomar forma y luce bastante cargada.

Entre giras internacionales, el regreso de grupos legendarios y la consolidación de nuevos artistas, ya hay varias fechas que muchos fans pueden marcar en el calendario.

Rosalía, Tyler, The Creator, System of a Down, Deftones, The Weeknd, Doja Cat, Kali Uchis, Porter, P!nk, AC/DC y Los Ángeles Azules son solo algunos de los nombres que se presentarán en el país. No importa qué género te guste más: rock, pop, urbano o alternativo, seguro habrá un show al que querrás asistir.

En Unotv.com, enlistamos algunos de los conciertos más esperados para que empieces a armar tu agenda musical de 2026.

Conciertos 2026 en México

Enero

  • Foo Fighters, 10 de enero, Feria de León, Guanajuato
  • Avenged Sevenfold, 17 de enero, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Silvana Estrada, 27 al 29 de enero, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Ye, 30 y 31 de enero, Plaza de Toros La México, CDMX
  • Yandel (Sinfónico), 31 de enero, Auditorio Nacional, CDMX
  • Molotov, 31 de enero, Palacio de los Deportes, CDMX

Febrero

  • Porter, 5 de febrero, Auditorio Nacional, CDMX
  • The Cardigans, 6 de febrero, Pepsi Center WTC, CDMX
  • The Hives, 11 de febrero, Teatro Metropólitan, CDMX
  • My Chemical Romance,13 y 14 de febrero, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Big Time Rush, 17, 19 y 21 de febrero, Guadalajara, Monterrey y CDMX
  • Doja Cat, 18 de febrero, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Kali Uchis, 21, 22 y 25 de febrero, Monterrey, Guadalajara y CDMX
  • Shakira, 27 de febrero, Estadio GNP Seguros, CDMX

Marzo

  • Lenny Kravitz, 8 y 11 de marzo, Guadalajara y Monterrey
  • Marina, 11 y 12 de marzo, Pepsi Center, CDMX
  • Kadavar, 14 de marzo, Pabellón Oeste, CDMX
  • Vive Latino, 14 y 15 de marzo, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Tecate Pa’l Norte 2026, 27 al 29 de marzo, Parque Fundidora, Monterrey
  • Deftones, 29 de marzo, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Nothing But Thieves, 31 de marzo, Pabellón Oeste, CDMX

Abril

  • 31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril, Teatro Metropólitan, CDMX
  • AC/DC, 7, 11 y 15 de abril, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Soda Stereo: Ecos, 14, 15 y 16 de abril, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Siddhartha, 17 de abril, Auditorio Nacional, CDMX
  • Jackson Wang, 20 de abril, Palacio de los Deportes, CDMX
  • The Weeknd, 20, 21 y 22 de abril, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • P!NK, 26 y 27 de abril, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Lorde, 28 y 29 de abril, Monterrey y Guadalajara

Mayo

  • Lorde, 1 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Megadeth, 10 y 11 de mayo, Arena CDMX, CDMX
  • J Balvin, 14,15, 17 y 20 de mayo, CDMX, Guadalajara y Monterrey
  • Korn, 19 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Marco Antonio Solís, 23 de mayo, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • System of a Down, 27 de mayo, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Mon Laferte, 29 y 30 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX

Junio

  • Los Ángeles Azules, 6 de junio, Plaza de Toros La México, CDMX
  • Rush,18 y 20 de junio, Palacio de los Deportes, CDMX

Julio

  • Disidente, 4 de julio, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Agosto

  • Rosalía, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto, Guadalajara, Monterrey y CDMX

Septiembre

  • Siddhartha, 3 y 4 de septiembre, Palacio de los Deportes, CDMX
  • 5 Seconds of Summer, 9, 11 y 12 de septiembre, CDMX, Guadalajara y Monterrey
  • Vans Warped Tour 2026, 12 y 13 de septiembre, Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX
  • The Neighbourhood, 21, 23, 26 y 26 de septiembre, Guadalajara, Monterrey y CDMX

Octubre

  • Iron Maiden, 2 de octubre, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Martin Garrix, 16 y 17 de octubre, Palacio de los Deportes, CDMX

Noviembre

  • Nasa Histoires, 27 de noviembre, Teatro Metropólitan, CDMX

Esta es apenas una muestra de los conciertos confirmados para 2026 en México. A lo largo del año se anunciarán más artistas, nuevas fechas y otros festivales que ampliarán la agenda musical, como el esperado Corona Capital.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

El Capi Pérez reaparece en redes tras el fallecimiento de un familiar de su esposa

Entretenimiento

El Capi Pérez reaparece en redes tras el fallecimiento de un familiar de su esposa

MGMT, Arca, Kavinsky y Mariana Bo en Reforma: qué debes saber si vas a la Fiesta Electrónica de Año Nuevo

Entretenimiento

MGMT, Arca, Kavinsky y Mariana Bo en Reforma: qué debes saber si vas a la Fiesta Electrónica de Año Nuevo

¡La temporada de premios arranca en enero de 2026! Fecha y hora de los Critics Choice Awards

Entretenimiento

¡La temporada de premios arranca en enero de 2026! Fecha y hora de los Critics Choice Awards

Año Nuevo 2026: las mejores frases para enviar a familiares, amigos y clientes por WhatsApp

Entretenimiento

Año Nuevo 2026: las mejores frases para enviar a familiares, amigos y clientes por WhatsApp

Etiquetas: , , , , , , ,