Rosalía, Tyler, The Creator, System of a Down y los conciertos más esperados en México en 2026
La agenda de conciertos de 2026 en México ya comienza a tomar forma y luce bastante cargada.
Entre giras internacionales, el regreso de grupos legendarios y la consolidación de nuevos artistas, ya hay varias fechas que muchos fans pueden marcar en el calendario.
Rosalía, Tyler, The Creator, System of a Down, Deftones, The Weeknd, Doja Cat, Kali Uchis, Porter, P!nk, AC/DC y Los Ángeles Azules son solo algunos de los nombres que se presentarán en el país. No importa qué género te guste más: rock, pop, urbano o alternativo, seguro habrá un show al que querrás asistir.
En Unotv.com, enlistamos algunos de los conciertos más esperados para que empieces a armar tu agenda musical de 2026.
Conciertos 2026 en México
Enero
- Foo Fighters, 10 de enero, Feria de León, Guanajuato
- Avenged Sevenfold, 17 de enero, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Silvana Estrada, 27 al 29 de enero, Teatro Metropólitan, CDMX
- Ye, 30 y 31 de enero, Plaza de Toros La México, CDMX
- Yandel (Sinfónico), 31 de enero, Auditorio Nacional, CDMX
- Molotov, 31 de enero, Palacio de los Deportes, CDMX
Febrero
- Porter, 5 de febrero, Auditorio Nacional, CDMX
- The Cardigans, 6 de febrero, Pepsi Center WTC, CDMX
- The Hives, 11 de febrero, Teatro Metropólitan, CDMX
- My Chemical Romance,13 y 14 de febrero, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Big Time Rush, 17, 19 y 21 de febrero, Guadalajara, Monterrey y CDMX
- Doja Cat, 18 de febrero, Palacio de los Deportes, CDMX
- Kali Uchis, 21, 22 y 25 de febrero, Monterrey, Guadalajara y CDMX
- Shakira, 27 de febrero, Estadio GNP Seguros, CDMX
Marzo
- Lenny Kravitz, 8 y 11 de marzo, Guadalajara y Monterrey
- Marina, 11 y 12 de marzo, Pepsi Center, CDMX
- Kadavar, 14 de marzo, Pabellón Oeste, CDMX
- Vive Latino, 14 y 15 de marzo, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Tecate Pa’l Norte 2026, 27 al 29 de marzo, Parque Fundidora, Monterrey
- Deftones, 29 de marzo, Palacio de los Deportes, CDMX
- Nothing But Thieves, 31 de marzo, Pabellón Oeste, CDMX
Abril
- 31 Minutos, 3, 4 y 5 de abril, Teatro Metropólitan, CDMX
- AC/DC, 7, 11 y 15 de abril, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Soda Stereo: Ecos, 14, 15 y 16 de abril, Palacio de los Deportes, CDMX
- Siddhartha, 17 de abril, Auditorio Nacional, CDMX
- Jackson Wang, 20 de abril, Palacio de los Deportes, CDMX
- The Weeknd, 20, 21 y 22 de abril, Estadio GNP Seguros, CDMX
- P!NK, 26 y 27 de abril, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Lorde, 28 y 29 de abril, Monterrey y Guadalajara
Mayo
- Lorde, 1 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX
- Megadeth, 10 y 11 de mayo, Arena CDMX, CDMX
- J Balvin, 14,15, 17 y 20 de mayo, CDMX, Guadalajara y Monterrey
- Korn, 19 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX
- Marco Antonio Solís, 23 de mayo, Estadio GNP Seguros, CDMX
- System of a Down, 27 de mayo, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Mon Laferte, 29 y 30 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX
Junio
- Los Ángeles Azules, 6 de junio, Plaza de Toros La México, CDMX
- Rush,18 y 20 de junio, Palacio de los Deportes, CDMX
Julio
- Disidente, 4 de julio, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
Agosto
- Rosalía, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto, Guadalajara, Monterrey y CDMX
Septiembre
- Siddhartha, 3 y 4 de septiembre, Palacio de los Deportes, CDMX
- 5 Seconds of Summer, 9, 11 y 12 de septiembre, CDMX, Guadalajara y Monterrey
- Vans Warped Tour 2026, 12 y 13 de septiembre, Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX
- The Neighbourhood, 21, 23, 26 y 26 de septiembre, Guadalajara, Monterrey y CDMX
Octubre
- Iron Maiden, 2 de octubre, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Martin Garrix, 16 y 17 de octubre, Palacio de los Deportes, CDMX
Noviembre
- Nasa Histoires, 27 de noviembre, Teatro Metropólitan, CDMX
Esta es apenas una muestra de los conciertos confirmados para 2026 en México. A lo largo del año se anunciarán más artistas, nuevas fechas y otros festivales que ampliarán la agenda musical, como el esperado Corona Capital.
