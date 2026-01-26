Sheinbaum pide al primer ministro de Corea que “BTS” abra más fechas en México

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó este lunes que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que el grupo surcoreano “BTS” incluya más fechas de conciertos en territorio mexicano, ante la altísima demanda de boletos por parte de jóvenes mexicanos.

La agrupación tiene programadas tres fechas en el Estadio GNP Seguros para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026; sin embargo, la cifra de boletos disponibles resulta mínima frente al interés que ha despertado el regreso de la banda al país.

¿Por qué Claudia Sheinbaum pidió más conciertos de BTS?

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que los tres conciertos de “BTS” en México ofrecen apenas 150 mil boletos, mientras que la demanda ronda cerca de un millón de jóvenes interesados en asistir. Ante esto, subrayó que las fechas anunciadas no serán suficientes para cubrir el interés masivo que genera el grupo coreano.

“Este grupo, “BTS” es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a hacer en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlos cerca de un millón de jóvenes, y sólo hay 150 mil boletos. Entonces, hablé con el responsable de Ocesa, que es quien organiza con Alejandro Soberón. Le pregunté que, pues, qué posibilidad habría de más conciertos, porque todo el fin de semana estuvo el tema… Y me dijo, bueno, pues es que no se pueden, solamente hay tres fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya este grupo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante la falta de respuesta favorable por parte de la promotora, debido a la agenda internacional de “BTS” y la competencia entre países por recibirlos, la presidenta optó por una vía diplomática directa.

“Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea (todavía no tengo respuesta) y le pedí que viniera más veces este grupo, esperemos que sea positiva o que permita pantallas, que busquemos la manera de que las jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en México”.

Sheinbaum señaló que dará a conocer la postura oficial de Corea del Sur en cuanto reciba respuesta: “Entonces ya les contaré cuál es la respuesta del primer ministro de Corea, pero es por los jóvenes y las jóvenes de México, este, esta solicitud diplomática de manera muy respetuosa que estamos haciendo al primer ministro de Corea”, afirmó.

Finalmente, la mandataria reiteró que “BTS” es uno de los grupos más influyentes entre las juventudes mexicanas, por lo que incluso solicitó a Ticketmaster que se amplíe el número de fechas durante sus presentaciones en mayo.

No sólo Sheinbaum, Profeco vela por el derecho de ARMY ante concierto de BTS

Foto: Facebook/ Profeco

La protesta de las fans de “BTS”, conocidas como “ARMY”, llegó hasta Palacio Nacional tras el anuncio de Ticketmaster de que los mapas de zonas y precios sólo estarían disponibles al ingresar a la fila virtual, lo que detonó reclamos por falta de transparencia en la venta de boletos.

En redes sociales, las seguidoras exigieron precios claros, mapas oficiales, cargos transparentes, protección de datos personales y rechazaron la tarifa dinámica, apelando a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De acuerdo con información de Uno TV, la Profeco recibió 8 mil 301 quejas y denuncias relacionadas con precios, zonas, reventa y fallas en la plataforma.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el movimiento como un fenómeno social relevante y reconoció el impacto generacional del grupo. Posteriormente, el titular de Profeco, Iván Escalante, informó que la dependencia ya intervino para garantizar la transparencia del proceso.

“La información que tenemos hasta ahorita nosotros es que va a existir por lo menos dos preventas y una venta general”. Iván Escalante, titular de la Profeco

Como parte de las acciones, OCESA fue incorporada a Concilia Exprés y Profeco solicitó que se transparente el porcentaje de boletos asignados a cada preventa y a la venta general.

