Yoshi hace su gran debut en “Super Mario Galaxy: La película”: así lo presentan

El dinosaurio favorito llega a las pantallas. Foto: Gettyimages

El mundo de Mario Bros se prepara para una nueva aventura animada. Nintendo e Illumination liberaron un tráiler que nos da el primer vistazo de Yoshi, el entrañable dinosaurio verde que acompaña al plomero desde hace más de tres décadas. Esta secuela trae escenarios desérticos, templos antiguos y sorpresas inesperadas.

¿Cómo luce Yoshi en el nuevo tráiler de Mario Bros?

El tráiler introduce a Yoshi de manera dramática cuando Mario y Luigi llegan a una pequeña aldea del desierto y descubren una tubería bloqueada en un templo olvidado. Tras superar laberintos y obstáculos, entre escombros y polvo aparece Yoshi, listo para unirse a la aventura. Su primera palabra, su característico “Yoshi”, provoca una reacción divertida en Toad, quien lo recibe con humor y lo integra al equipo de inmediato.

Visualmente, Yoshi mantiene su clásico diseño, piel verde brillante, ojos grandes y expresivos, y su inseparable caparazón rojo. En este tráiler, también interactúa con elementos icónicos del universo Mario, como flores de fuego, Birdo y momentos cómicos.

Desde su debut en “Super Mario World” (1990), Yoshi ha sido mucho más que un acompañante, según los fans, pues este permite realizar ataques con la lengua, golpear enemigos y ejecutar dobles saltos, mientras que en “Yoshi’s Island” (1995) mostró su habilidad para lanzar huevos y planear saltos largos, habilidades que el tráiler hace guiños sutiles para que los fans las reconozcan.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Mario Bros?

Universal Pictures confirmó que “Super Mario Galaxy: La película” llegará a salas de cine mexicanas e internacionales el miércoles 1 de abril de 2026, marcando la llegada de Yoshi y los hermanos Mario a una nueva generación de espectadores.

