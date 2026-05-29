Lila Downs participará en la ceremonia del Mundial 2026; en entrevista contó qué prepara

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Lila Downs cumplirá el sueño de muchos artistas al ser parte de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, por lo que está preparando algo muy especial, ella misma reveló de qué se trata en entrevista con Unotv.com.

“Para esto yo busqué a mi tío, filósofo, profesor que me ayudó a hacer una bienvenida en mixteco. Muy breve, una línea nada más, una línea en náhuatl, hecha por el maestro Maradonio Carballo, que es el poeta y escritor y luego, por supuesto, en español e inglés, hacer la bienvenida a todos los pueblos del mundo”, adelantó.

“Cambias mi mundo”, su nueva etapa musical

La artista oaxaqueña está en un gran momento, en pleno lanzamiento de su nuevo disco en el que explora la cumbia y todas las fronteras musicales que tiene con los ritmos ancestrales de América Latina.

Se trata del material “Cambias mi mundo”, que tiene como sencillo principal la canción, “El beso”.

En redes sociales, sus fans opinan que cada día luce más bella, al punto que cuestionan sus rutinas y hábitos para mantenerse Fuerte y sana a los 51años, su respuesta fue muy divertida en este aspecto.

“Pues haciendo ejercicio de otro tipo también. Este ejercicio es muy amables para el alma. Sí, porque sabes qué, hay algo en hacer mucho ejercicio siempre, tengo que estar súper fit y súper bien, creo que eso, al contrario, eso en vez de ayudarte te perjudica un poco”, consideró.

Entre la maternidad, el amor y los escenarios internacionales

Lila Downs, intérprete del cancionero mexicano y de sus propios éxitos, está consciente de lo complicado que es estar de gira mundial con dos hijos, pero siempre se da un tiempo para la maternidad, a 4 años de la partida de su esposo Paul, quien era una pieza clave en su día a día y ella considera que dependía mucho de su pareja.

“Fue muy duro, es súper difícil, pero yo ya iba encaminada a hacer las cosas sola. En el disco hay un tema que dice ‘sola, solita’, ya estábamos independizándonos, él a su camino a su lugar celeste”, confesó con la voz entrecortada.

Posteriormente, habló sobre la gira mundial que la llevará por Europa y Estados Unidos, para regresar, como cada año, a tener una presentación estelar en el Auditorio Nacional.

De momento, Lila Downs está feliz, porque se enamoró de nuevo y está celebrando un disco con mezcal, una bebida que se podría convertir en su próximo proyecto.

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