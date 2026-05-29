Maribel Guardia festeja su cumpleaños recordando “Las mañanitas” que le cantó Julián Figueroa

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Maribel recordó con amor a su hijo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Maribel Guardia comenzó este viernes 29 de mayo la celebración de su cumpleaños con una mezcla de nostalgia y amor; pues a través de redes sociales, compartió un recuerdo donde mostró a su hijo, Julián Figueroa, cantándole “Las mañanitas”.

En medio de las controversias por la custodia de su nieto, el hijo de Imelda Tuñón, la actriz festejó su cumpleaños número 67.

“Hay voces que el tiempo no apaga”: Maribel Guardia festeja su cumpleaños recordando a su hijo, Julián Figueroa

A través de sus redes sociales, Maribel publicó un video en el que aparece Julián cantándole “Las mañanitas” durante la medianoche, una tradición que ambos mantenían cada año para recibir juntos el cumpleaños de la actriz.

En el clip se observa al joven interpretando dicha canción, mientras Maribel sonríe emocionada y disfruta el momento junto a él.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes recordaron el fuerte vínculo que ambos compartían.

“Así empiezo a celebrar mi cumpleaños dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado”, escribió la actriz al acompañar el video.

Además, confesó que escuchar nuevamente la voz de Julián sigue siendo una forma de sentirlo cerca, a pesar de su ausencia.

“Mi hijo Julián siempre me cantaba ‘Las Mañanitas’ a las 12 de la noche, y les comparto este recuerdo porque hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar”. Maribel Guardia, actriz y cantante

Maribel Guardia celebró rodeada de amigos, música y mariachis

Más tarde, la actriz dejó por un momento el tono nostálgico para disfrutar de una celebración organizada por personas cercanas a ella. Entre los asistentes estuvieron su esposo, Marco Chacón, además de compañeros de trabajo y amigos del medio artístico, quienes la acompañaron durante la comida y el festejo.

La celebración incluyó un pastel decorado con temática frutal y una figura inspirada en ella colocada en la parte superior, detalle que llamó la atención en videos compartidos en redes sociales.

Después del pastel, el ambiente continuó entre música, baile y mariachis, mientras la actriz convivía con los invitados y agradecía las muestras de cariño recibidas durante el día.

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