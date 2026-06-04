¿Qué es y de qué trata Persépolis, la obra que catapultó a Marjane Satrapi a la fama?

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Una historia cruda sobre la revolución prometida. Foto: Gettyimages

La muerte de la autora Marjane Satrapi provocó interés por “Persépolis”, la obra autobiográfica que la llevó al reconocimiento internacional y que hoy es considerada una de las novelas gráficas más importantes de las últimas décadas según diversas bibiliotecas.

Desde su publicación, el libro logró conectar con lectores de todo el mundo gracias a una combinación de experiencias personales, acontecimientos históricos y una mirada crítica sobre la realidad política de Irán. Su éxito fue tal que terminó inspirando una película animada que obtuvo reconocimiento en algunos de los festivales de cine más importantes del mundo.

Pero, ¿de qué trata exactamente la historia que convirtió a Satrapi en una de las autoras más influyentes del siglo XXI?

¿De qué trata el libro Persépolis?

Publicada por primera vez en el año 2000, “Persépolis” es una obra que cuenta la historia de Marjane Satrapi desde su infancia en Teherán, en medio de los profundos cambios que vivió Irán durante la Revolución Islámica y la guerra entre Irán e Irak.

A través de ilustraciones en blanco y negro, la autora muestra cómo las transformaciones políticas impactaron la vida diaria de millones de personas. El libro también pone especial atención en las restricciones que enfrentaron las mujeres tras la instauración del nuevo régimen.

La historia sigue a Marjane desde los nueve años, cuando presencia la caída del Sha y el surgimiento de la República Islámica. Conforme crece, enfrenta nuevas reglas sociales, cambios culturales y una realidad marcada por la censura y la represión política.

Más adelante, la protagonista viaja a Austria para continuar sus estudios, una experiencia que la confronta con temas como la identidad, la discriminación y el choque cultural. El resultado es un relato íntimo que al mismo tiempo ofrece una mirada a uno de los periodos más complejos de la historia moderna de Irán.

¿Dónde comprar el libro “Persépolis” en México?

En México, actualmente existen diversas ediciones disponibles, tanto en español como en inglés. Una de las versiones más buscadas es la 2025, la cual puede encontrarse en tiendas Sanborns con un precio aproximado de 499 pesos.

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