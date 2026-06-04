Rod Stewart vuelve a México con “The Final Run”, gira con la que dice adiós a los escenarios

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Rod Stewart dará tres conciertos en nuestro país. Foto: AFP/Archivo

Rod Stewart visitará México con “The Final Run”, gira con la que el reconocido músico y compositor británico se despide definitivamente de los escenarios.

Se trata de un espectáculo diseñado para celebrar décadas de éxitos icónicos y que se presentará en tres ciudades de nuestro país.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Rod Stewart en México?

El cantautor dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll presentará “The Final Run” en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México (CDMX) en septiembre de este año.

Como mencionan los organizadores, cada espectáculo promete ser una experiencia sin precedentes, con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de los éxitos icónicos que lo consolidaron como uno de los artistas en vivo más grandes de todos los tiempos.

Los conciertos de Rod Stewart en México serán en:

9 de septiembre, en el Estadio Borregos, en Monterrey, Nuevo León

11 de septiembre, en el Coliseo GNP Seguros, en Guadalajara, Jalisco

13 de septiembre, en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México

Cabe mencionar que el cantante será el encargado de inaugurar el nuevo Coliseo GNP Seguros en Guadalajara.

Presentado por @gnpseguros



Ya tenemos el mapa de precios para ver a Rod Stewart con The Final Run en el Estadio Borregos el 9 de septiembre. ✨#Viviresincreíble pic.twitter.com/DGEwJChTsJ — Ocesa Total (@ocesa_total) June 2, 2026

¿Qué sabemos de la preventa y venta para los conciertos de Rod Stewart?

La preventa para las presentaciones de Rod Stewart comenzará el 5 de junio en punto de las 11:00 de la mañana, para tarjetahabientes Banamex.

Mientras que, la venta general estará disponible un día después, el sábado 6 de junio, en las taquillas de los inmuebles y a través de Ticketmaster.

“The Final Run”, la despedida de los escenarios de Rod Stewart

La aclamada gira ya ha recorrido diversos escenarios en Estados Unidos y continuará su marcha hasta septiembre de este año, visitando ciudades como Las Vegas, Cleveland y Virginia.

Además, el tour de despedida llegará a Europa con presentaciones destacadas en Rock in Rio Portugal y en el Roig Arena en España.

Rod Stewart, una leyenda viviente en la música

Rod Stewart es uno de los artistas más exitosos en la historia de la música, con más de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo.

A lo largo de su carrera ha explorado géneros como el rock, folk, soul y R&B, consolidándose como una de las voces más reconocibles de la música popular.

En México, en 1989, el cantante británico marcó el inicio de los conciertos masivos en el país. Con su histórica visita no solo abrió una nueva era para la música en vivo, sino que demostró que nuestro país era epicentro para recibir a las producciones más ambiciosas del mundo.

El cantante británico forma parte en dos ocasiones del Salón de la Fama del Rock & Roll y ha recibido reconocimientos como el ASCAP Founders Award, el premio Grammy Living Legend y el nombramiento como caballero por parte de la Corona británica en 2016, por lo que oficialmente lleva el título de Sir Rod Stewart.

Entre sus canciones más conocidas destacan temas como “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Forever Young”, “Sailing” y “Have I Told You Lately”, éxitos que han marcado a distintas generaciones durante más de cinco décadas de trayectoria.

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