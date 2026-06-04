Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

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Alejandro Fernández será encargado del Himno Nacional el 11 de junio. Foto: FIFA

Alejandro Fernández será el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca).

El anuncio fue realizado en la presentación que dio Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, en la que dio detalles logísticos del evento.

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“Adelantos de la Ceremonia Inaugural”

• 9:30 am apertura del Estadio Azteca de la #CDMX

• 11:00 am todos los asistentes en sus asientos.

• 11:30 am inicio de la ceremonia que requerirá una PARTICIPARON ACTIVA del público. pic.twitter.com/8pgLLqsY4c — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) June 1, 2026

Además de entonar el Himno Nacional previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica, Alejandro Fernández también forma parte del elenco artístico que participará en la ceremonia de apertura del torneo.

La FIFA confirmó previamente que el cantante mexicano estará presente junto a otros artistas como Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla, quienes participarán en el espectáculo programado antes del inicio del encuentro.

Desde que se dio a conocer que Alejandro Fernández formaría parte de la ceremonia de apertura del Mundial 2026, en mayo pasado, el cantante mostró su entusiasmo a través de sus redes sociales.

“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”, contó el intérprete.

¿A qué hora será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia inaugural comenzará aproximadamente 90 minutos antes del silbatazo inicial, es decir, en punto de las 11:30 horas y marcará el arranque oficial de la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, se dio a conocer que el Estadio Azteca abrirá sus puertas desde las 09:00 horas, mientras que se espera que a las 11:00 horas todos los asistentes estén en sus lugares.

09:00 horas | Abren puertas del Estadio

11:00 horas | Todos en sus lugares

11:30 horas | Inicia la ceremonia de inauguración

12:05 horas | Termina la ceremonia de inauguración

12:10 horas | Inicia el calentamiento de equipos

13:00 horas | Arranca el partido México vs Sudáfrica

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026?

El evento de inaguración se verá marcado por un acto musical, en el que se prevé la participación de artistas como:

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Maná

Tyla

La Ceremonia de Inauguración terminará a las 12:05 horas y se espera que cinco minutos después los equipos comiencen a calentar, todo listo para el arranque del México vs. Sudáfrica a las 13:00 horas.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas, luego de haber sido sede de los Mundiales de 1970 y 1986.

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