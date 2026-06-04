Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio lleva 15 días desaparecida; esto es lo que se sabe del caso

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Foto: Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato/Cuartoscuro

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la fallecida cantante Paquita la del Barrio, fue reportada como desaparecida por la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. De acuerdo con la información oficial, la joven lleva al momento 15 días sin ser localizada.

Aunque la joven se encuentra desaparecida desde hace varios días, en las últimas horas, diversos medios de comunicación han retomado el tema para darle viralidad con la finalidad de conocer su paradero.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Kelly Ariadne?

La Secretaría de Gobierno de Guanajuato reportó que Kelly Ariadne, de 28 años de edad, fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en el municipio de San Miguel de Allende. Desde entonces no se tiene información oficial sobre su paradero ni sobre las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Por el momento, la familia de Paquita la del Barrio no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, sin embargo, el periodista Lalo Carrillo detalló en el programa “De Primera Mano” que Kelly Ariadne habría ingresado a un centro de rehabilitación días antes que abandonara el lugar y perdiera contacto.

¡Nieta de Paquita la del Barrio está DESAPARECIDA! Kelly Ariadne Gerardo Grajales desapareció en Guanajuato y esta es la última información sobre su caso #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/maJJUg3CYx — De Primera Mano (@deprimeramano) June 4, 2026

¿Cómo es Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio desaparecida?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, Kelly Ariadne Gerardo Grajales tiene 28 años, mide aproximadamente 1.60 metros y es de complexión delgada. Además, cuenta con tez blanca, rostro ovalado, ojos color café oscuro y cabello negro, largo y rizado.

Entre sus señas particulares destacan múltiples pecas en el rostro y varios tatuajes en el brazo izquierdo, entre ellos uno de un ave fénix, otro de flores y uno más con alas de ángel, todos en color blanco y negro.

La ficha también señala que, al momento de su desaparición, vestía un mallón negro y una chamarra tipo rompevientos del mismo color. Asimismo, se reportó que iba descalza cuando fue vista por última vez en San Miguel de Allende.

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