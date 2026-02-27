¿Qué le pasó a Jim Carrey? Su cambio físico desata teorías

GENERANDO AUDIO...

El público lo recordaba diferente. Foto: Getty images

Jim Carrey se convirtió en tendencia en redes sociales al aparecer con un nuevo estilo en la 51ª edición de los Premios César. Aunque el actor acudió para recibir el César de Honor por su trayectoria, fue su imagen lo que terminó robándose los reflectores.

El evento, celebrado en el Teatro Olympia de París, se une a las escasas apariciones públicas que ha tenido desde el 2022, año en el que anunció su retiro.

Así fue el cambio físico de Jim Carrey en la gala

Durante la tarde-noche de ayer, 26 de febrero, Carrey apareció con una imagen distinta a la que el público recordaba de sus últimos proyectos.

Lució una melena larga, mucho más abundante de lo habitual, peinada de forma suelta y con un estilo más relajado que contrastaba con el corte corto y pulido que llevaba en sus años más activos en Hollywood.

Durante la gala se mostró sonriente, aunque visiblemente emocionado al subir al escenario.

Su rostro también generó comentarios; ya que algunos usuarios señalaron que sus facciones se veían más redondeadas y con mayor volumen. El actor vistió un smoking negro combinado con camisa y pajarita del mismo tono, un look sobrio y elegante que dejó todo el protagonismo en su expresión facial.

Durante su discurso recordó en su premiación, sus raíces familiares y destacó que su tatarabuelo, Marc François Carrey, partió hace siglos de Francia rumbo a Canadá, cerrando simbólicamente un círculo con este reconocimiento.

También dedicó palabras especiales a su padre, Percy Joseph Carrey, a quien describió como el hombre más divertido que ha conocido y quien le enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa.

¿No es Jim Carrey? Inician teorías y conspiraciones por nueva apariencia del actor

Minutos después de su aparición, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios entre los que los usuarios se cuestionaban si se había hecho algún procedimiento estático o si se trataba de un clon suyo.

Algunos usuarios atribuyeron el cambio a un posible aumento de peso, mientras que otros mencionaron la tendencia en Hollywood de optar por rasgos más voluminosos en el rostro masculino. Hasta ahora, Jim Carrey no ha hecho declaraciones sobre su imagen ni ha confirmado ningún procedimiento.