Concierto de Shakira en el Estadio GNP: calles cerradas y alternativas viales este 27 de febrero

Shakira ofreció conciertos en México. Foto: Cuartoscuro

Shakira ofrecerá su penúltimo concierto en el Estadio GNP Seguros este viernes 27 de febrero como parte de su gira “Las Mujeres Ya no Lloran” en México. Ante la alta afluencia de asistentes, autoridades capitalinas anunciaron cierres y alternativas viales en la zona oriente de la Ciudad de México (CDMX).

El recinto, ubicado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, CDMX, será sede del concierto número 13 de la cantante colombiana en este inmueble, por lo que se espera una importante movilización vehicular y peatonal.

¿Cuáles son las alternativas viales por el concierto de Shakira?

A través de redes sociales oficiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre las alternativas viales que podrán utilizar los automovilistas antes, durante y al finalizar el evento; puesto que se espera que el Viaducto Miguel Alemán y avenida Río Churubusco se encuentren con alta afluencia:

Las rutas recomendadas son:

Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso)

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 4 Oriente (Canal Río Churubusco)

Eje 4 Sur (Presidente Plutarco Elías Calles)

Avenida Té

Las autoridades señalaron que estas vías funcionarán como alternativas ante posibles cierres o restricciones en las inmediaciones del estadio.

Habrá operativo de seguridad en Estadio GNP por concierto de Shakira

La SSC detalló que se desplegará un operativo de seguridad y vialidad con el objetivo de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial estarán presentes dentro y fuera del recinto antes, durante y después del espectáculo de la intérprete de éxitos como “Ciega Sordomuda”, “Loba” y “Las de la Intuición”.

Shakira también se presentará en el Zócalo

Además de este concierto, la artista ofrecerá un espectáculo gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 1 de marzo, como parte de los eventos masivos organizados en la principal plaza pública del país.

Para ese evento también se tiene previsto un operativo especial, debido a que se espera la asistencia de miles de personas.

La presentación en el Zócalo marcará el cierre de la visita de Shakira a la capital mexicana, donde ha logrado una de las etapas más exitosas de su gira internacional.

