Shakira ofrecerá transmisión en vivo de su concierto en el Zócalo de la CDMX; ¿dónde verlo?

Shakira se presentará el domingo 1 de marzo. Foto: AFP/Archivo

Shakira se presentará con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo domingo 1 de marzo, espectáculo con el que cerrará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Ante la alta asistencia prevista en el primer cuadro de la capital y sus alrededores, autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad, logística, movilidad y transporte público.

Si eres fan, pero no podrás asistir a la presentación de la cantante colombiana, debes saber que habrá una transmisión especial parcial en vivo y en Unotv.com te contamos los detalles.

¿Dónde ver en vivo la transmisión del concierto de Shakira en el Zócalo?

Para acercar el show a sus fans, Shakira compartirá en su canal oficial de YouTube la transmisión en vivo de cuatro canciones del concierto.

Los temas que podrán verse durante la transmisión serán:

“Pies Descalzos”

“Antología”

“Día de Enero”

“ALGO TÚ”, su nuevo sencillo

Así, la artista busca que los seguidores que no logren asistir al Zócalo de CDMX también formen parte del cierre de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Cierre de calles por el concierto de Shakira en el Zócalo

Si eres de los que sí asistirán a la presentación en el centro, toma en cuenta el cierre de estas calles:

José María Pino Suárez

Calle de la Palma

Calle 5 de febrero

20 de noviembre

República de Guatemala

Donceles

Calle Venustiano Carranza

Avenida 5 de mayo

¿Cuáles son las alternativas viales por el concierto de Shakira en el Zócalo?

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Avenida Chapultepec

Avenida de Los Insurgentes

Metro, Metrobús y Servicio de Transportes Eléctricos amplían horarios

Para facilitar el regreso de quienes asistan al concierto de Shakira en el Zócalo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo en las Líneas 1, 2 y 9.

El Metrobús también ampliará su operación. Las Líneas 1 y 7 (de Glorieta Violeta a Indios Verdes) funcionarán hasta la 01:00 horas. A partir de las 00:00, el paso de unidades será de aproximadamente 15 minutos. La tarifa será de 6 pesos y se podrá pagar con Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC.

Además, habrá modificaciones en algunas rutas:

Línea 3 : desde las 15:00 horas no operarán Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas

: desde las 15:00 horas no operarán Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas Línea 4: durante todo el día solo brindará servicio de San Lázaro al AICM, Pantitlán y Alameda Oriente

durante todo el día solo brindará servicio de San Lázaro al AICM, Pantitlán y Alameda Oriente Línea 7: desde las 15:00 horas no operarán Hidalgo y El Caballito

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos extenderá el horario en tres líneas de trolebús hasta la 01:00 horas:

Línea 1 : “Eje Central”

: “Eje Central” Línea 2 : “Chapultepec–CETRAM Pantitlán”

: “Chapultepec–CETRAM Pantitlán” Línea 5: “San Felipe de Jesús–Hidalgo”

El resto de las líneas mantendrá su horario habitual de domingo. Para el pago se podrá utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada o la app CDMX.

¿Qué objetos podrás llevar al concierto de Shakira?

Bolsa de mano y/o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables y/o chamarras

Zapatos o tenis cómodos

Baterías externas para celular

¿Qué objetos estarán prohibidos?

Bolsas voluminosas o mochilas de gran tamaño

Objetos punzocortantes o herramientas filosas

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira en el Zócalo

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Además, se informó que el evento no es apto para mascotas, por lo que se pidió evitar llevar animales de compañía.

México, uno de los países que más escucha a Shakira

El entusiasmo por los conciertos de la barranquillera también se refleja en las plataformas digitales. En los últimos 365 días, las canciones de Shakira acumularon más de 902 millones de reproducciones en YouTube en México.

En ese periodo, la Ciudad de México se convirtió en la ciudad del mundo que más escucha a la cantante.

Las ciudades mexicanas con más visualizaciones son:

Ciudad de México: 161 millones

Heroica Puebla de Zaragoza: 30.8 millones

Guadalajara: 26.3 millones

Monterrey: 20.6 millones

Tijuana: 20.4 millones

