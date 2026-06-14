¿Quién era Oliver Tree? Artista que mezcló música y comedia que murió a los 32 años en un choque de helicópteros en Brasil

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Se encontraba en Brasil como parte de una gira mundial. Foto: AFP

Oliver Tree, cantante, productor y creador de contenido estadounidense, murió a los 32 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil que, de acuerdo con reportes de autoridades locales, dejó, al menos seis muertos.

La noticia fue dada a conocer durante la mañana de este domingo por medios como CNN Brasil, mientras que generó distintas reacciones entre sus seguidores.

El intérprete fue reconocido por construir una identidad única en internet gracias a su mezcla de música, humor, sátira y espectáculos visuales.

Además de su carrera artística, Oliver Tree también fue conocido por su amistad con el influencer mexicano Aaron Mercury, con quien compartió distintos videos en redes.

Oliver Tree, un artista difícil de encasillar

Nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, desarrolló una propuesta que rompió con las fórmulas tradicionales de la industria musical.

A lo largo de su carrera combinó elementos del pop, el rock alternativo, la electrónica y la cultura digital para crear un personaje reconocible por su estética extravagante y sus videoclips llenos de humor absurdo.

Más allá de la música, Oliver Tree también trabajó como escritor, director, productor y artista visual, como parte de su propuesta creativa, que abarcó desde la comedia hasta los deportes extremos.

Sus presentaciones en vivo incorporaban elementos poco comunes en los conciertos convencionales, como luchadores, escenas inspiradas en reality shows y números que mezclaban entretenimiento y performance.

De internet a los escenarios internacionales

Oliver Tree comenzó a llamar la atención desde joven dentro de la escena musical independiente.

Con el paso de los años consolidó una comunidad de seguidores en plataformas digitales gracias a canciones que acumulaban millones de reproducciones y videos que rápidamente se viralizaban.

Su primer álbum de estudio, “Ugly Is Beautiful”, llegó en 2020 y le dio proyección internacional. Entre sus temas más populares destacó “Life Goes On”, una canción que alcanzó gran popularidad en redes sociales y plataformas de streaming.

Posteriormente, lanzó los discos “Cowboy Tears”, “Alone in a Crowd” y “Love You Madly Hate You Badly”, publicado en 2026.

Oliver Tree muere a los 32 años

Oliver Tree, que se encontraba en Brasil en el marco de una gira mundial, viajaba en uno de los helicópteros que se estrellaron el domingo en Río de Janeiro, dejando a todos los ocupantes muertos, informó una fuente policial.

El compositor figura como una de las seis personas en el reporte que compartió la fuente, quien indicó que las víctimas no podrían ser formalmente identificadas, ya que sufrieron graves quemaduras en el accidente.

El artista tenía presentaciones programadas en Europa, Estados Unidos, Australia y China durante los próximos meses.

Fue este sábado, en su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que se le ve en distintos puntos de Río de Janeiro.

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