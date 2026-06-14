Shakira reaparece tras el Mundial 2026 y anuncia el inicio de su gira en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Shakira en el Mundial 2026. Foto: Reuters

Shakira reapareció en redes sociales luego de haberse presentado en la inauguración del Mundial 2026, donde interpretó “Dai Dai”, y anunció el arranque de su gira en Estados Unidos.

La cantante colombiana no para de trabajar. Tras su participación hace unos días en la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, ahora se encuentra lista para continuar con su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Este sábado 13 de junio, compartió un video de unos segundos en el que apareció bailando y cantando el tema mundialista.

La publicación estuvo acompañada del mensaje:

“¡LA! Nos vemos esta noche en el show. ¡Dai Dai en directo por primera vez en la gira!”.

Con ello, la artista confirmó el inicio formal de su gira por territorio estadounidense.

¿Es la verdadera Shakira?

Durante la inauguración del Mundial 2026 surgió una polémica en redes sociales relacionada con la intérprete de “Waka Waka” y “Ojos Así”, ya que algunos usuarios dudaron que se tratara realmente de ella debido a que no se le apreciaba completamente el rostro por los lentes que formaban parte de su vestuario y por algunas expresiones faciales.

Sin embargo, la propia Shakira compartió una publicación el pasado 12 de junio en la que aparece con la misma vestimenta que utilizó durante una sesión de fotos relacionada con el evento.

Asimismo, mostró imágenes junto a los bailarines que la acompañaron sobre la cancha durante la ceremonia de inauguración.

La colombiana también agradeció a una marca por el apoyo recibido y destacó su nueva combinación favorita de colores.

“¡¡El lila y el amarillo son ahora mi combinación de colores favorita!!”, escribió.

Inicia gira por Estados Unidos

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira comenzó este sábado 13 de junio en Inglewood, California, y contempla 18 fechas en territorio estadounidense.

El recorrido concluirá el próximo 25 de julio en Atlantic City, Nueva Jersey, donde la cantante cerrará esta etapa de su tour.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.