Mueren seis personas tras colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro

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Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Dos helicópteros chocaron en el aire este domingo en Río de Janeiro, Brasil, y dejaron al menos seis muertos, además de provocar un incendio que afectó una concesionaria de vehículos y varios automóviles estacionados en el lugar.

De acuerdo con un comunicado difundido por los bomberos, las aeronaves colisionaron mientras se encontraban en vuelo y posteriormente se estrellaron en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos ubicada en el oeste de la ciudad.

🇧🇷 | Al menos seis personas murieron en Río de Janeiro tras la colisión en el aire de dos helicópteros. Una de las aeronaves se estrelló e incendió en los terrenos de una iglesia abandonada, y las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes. pic.twitter.com/btZajUB9a8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 14, 2026

Las autoridades confirmaron que las seis personas fallecidas formaban parte de las tripulaciones de los helicópteros involucrados en el accidente.

“Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, señalaron los servicios de emergencia.

Colisión de helicópteros ocurrió en Barra da Tijuca

El accidente se registró en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, una zona ubicada en el sector de Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro.

Tras el impacto, se produjo un incendio que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron llamas y una densa nube de humo negro elevándose desde el área donde cayeron las aeronaves.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego y atender la situación derivada del accidente.

Seis fallecidos eran integrantes de las tripulaciones

Los bomberos informaron que hasta el momento se han confirmado al menos seis personas fallecidas.

Según el reporte oficial, todas las víctimas eran miembros de las tripulaciones de los helicópteros que participaron en la colisión.

Las autoridades no han difundido información adicional sobre la identidad de las víctimas ni sobre las posibles causas del accidente.

Entre los datos confirmados por los servicios de emergencia se encuentran:

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo

Las aeronaves cayeron sobre una concesionaria de autos eléctricos

Se reportaron al menos seis fallecidos

Las víctimas pertenecían a las tripulaciones

El incendio alcanzó decenas de vehículos

Incendio dañó al menos 20 vehículos

Además de las pérdidas humanas, el accidente provocó daños materiales en el sitio donde se estrellaron los helicópteros.

Los bomberos informaron que el fuego alcanzó por lo menos 20 vehículos que se encontraban en el estacionamiento de la concesionaria.

Las labores para extinguir las llamas se extendieron durante varias horas mientras las autoridades aseguraban la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Brasil registra accidentes de aeronaves pequeñas

Los accidentes relacionados con aeronaves pequeñas se presentan con frecuencia en Brasil, uno de los países con mayor extensión territorial del mundo y una intensa actividad de aviación privada y regional.

El siniestro de Río de Janeiro ocurrió pocas semanas después de otro accidente aéreo registrado en el país.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil. Ese accidente causó la muerte del piloto y del copiloto.

Las autoridades brasileñas deberán determinar ahora las circunstancias que provocaron la colisión de los dos helicópteros en Río de Janeiro y establecer las causas del accidente ocurrido este domingo.

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