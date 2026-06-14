VIDEO: Volcadura de micro deja al menos 13 heridos en la México-Pachuca

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Volcadura de microbús deja al menos 13 heridos. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

Un aparatoso accidente entre un microbús de transporte público y un autobús dejó al menos 13 personas lesionadas sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de San José Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México.

El fuerte impacto provocó que la unidad de transporte público volcara y quedara prácticamente aplastada, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación con dirección hacia la Ciudad de México.

🚨 Accidente en la México–Pachuca

🚍 Choque de transporte público rumbo a Indios Verdes; microbús volcó.

👩‍🚒 Bomberos rescataron pasajeros atrapados.

⚠️ 15 lesionados reportados; tránsito reducido a un carril.#MéxicoPachuca #Accidente #SeguridadVial #CDMX #Tlalnepantla pic.twitter.com/BY1s0ZuOWs — Display Noticias (@DisplayNoticias) June 14, 2026

¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones de San Juanico, donde un microbús volcó tras verse involucrado en un choque sobre la autopista México-Pachuca.

De manera preliminar, autoridades y servicios de emergencia reportaron 13 personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración, por lo que fue necesario su traslado a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El percance ocasionó una importante carga vehicular en la zona mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Micro volcado sobre la México Pachuca a la altura de San Juanico pic.twitter.com/gHNzaNMGWb — P Alberto (@PAlberto15) June 14, 2026

Accidente provoca afectaciones viales

Derivado de las maniobras de atención a la emergencia, la circulación sobre la autopista México-Pachuca registró afectaciones y tránsito lento en dirección a la capital del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron el accidente ni el estado de salud actualizado de las personas lesionadas.

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