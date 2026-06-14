VIDEO: Volcadura de micro deja al menos 13 heridos en la México-Pachuca
Un aparatoso accidente entre un microbús de transporte público y un autobús dejó al menos 13 personas lesionadas sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de San José Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México.
El fuerte impacto provocó que la unidad de transporte público volcara y quedara prácticamente aplastada, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación con dirección hacia la Ciudad de México.
¿Qué pasó en la autopista México-Pachuca?
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones de San Juanico, donde un microbús volcó tras verse involucrado en un choque sobre la autopista México-Pachuca.
De manera preliminar, autoridades y servicios de emergencia reportaron 13 personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración, por lo que fue necesario su traslado a hospitales cercanos para recibir atención médica.
El percance ocasionó una importante carga vehicular en la zona mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.
Accidente provoca afectaciones viales
Derivado de las maniobras de atención a la emergencia, la circulación sobre la autopista México-Pachuca registró afectaciones y tránsito lento en dirección a la capital del país.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron el accidente ni el estado de salud actualizado de las personas lesionadas.
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