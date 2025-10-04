GENERANDO AUDIO...

Desiree Quintana interpreta conciertos en LSM. Foto: Cuartoscuro

La música es un lenguaje universal, pero no siempre llega a todos de la misma manera. En medio de festivales masivos y conciertos multitudinarios, Desiree Quintana se ha encargado de traducir el ritmo y las letras en los gestos y expresiones de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) que abren la puerta a la inclusión.

Quintana, se ha convertido en referente por su capacidad de transformar los escenarios en espacios accesibles para la comunidad sorda, llevando la música a un público que históricamente había quedado fuera de estas experiencias.

Quién es Desiree Quintana y qué hace

Desiree Quintana, originaria de Sonora, vive con hipoacusia desde su nacimiento. Este diagnóstico le ha llevado a apoyarse en aparatos auditivos, pero nunca la detuvo para estudiar: es egresada de Pedagogía en la UNAM, tiene maestría en Educación Especial y estudia Psicología en el Instituto Tecnológico de Sonora. Interpretar música en Lengua de Señas Mexicana (LSM) se convirtió en su canal para unir su pasión musical con la lucha por la accesibilidad.

Certificada como intérprete de LSM-español y certificada como intérprete cultural, Desiree ha trabajado en conferencias y espectáculos, transformando eventos masivos en espacios inclusivos donde las personas sordas pueden sentir la música a través de señas.

Trayectoria creciente en escenarios grandes

Desiree comenzó a interpretar en conciertos pequeños en Sonora, pero su trabajo cobró relevancia al subir al escenario de festivales como Corona Capital, Vive Latino y Tecate Pa’l Norte. Entre los eventos más recientes se cuentan presentaciones con Enjambre, Mon Laferte, Siddhartha y otros, así como su aparición en fechas masivas en la Ciudad de México.

Uno de los momentos más destacados fue su participación en el Palacio de los Deportes en junio de 2025, interpretando con Enjambre frente a una audiencia que ha crecido tras viralizarse su trabajo en redes sociales.

Cómo se interpretan las canciones en lengua de señas

Para preparar una interpretación en LSM, Desiree escucha cuidadosamente la canción original, analiza ritmos, estudia la letra y traduce el sentido, no solo palabra por palabra. La gestualidad facial y corporal cobra especial relevancia: para ella, la música también se transmite con expresión visual y con la energía del cuerpo.

En algunas canciones hay palabras o conceptos sin señas establecidas —como términos muy coloquiales o modismos— por lo que ella crea adaptaciones que mantengan el sentido emocional, respetando la gramática de la LSM.

Aceptación por parte de la comunidad sorda

La comunidad sorda ha recibido con entusiasmo el trabajo de Desiree. En conciertos, personas sordas han asistido específicamente para verla interpretar, según registros, cerca de 113 miembros de la comunidad sorda asistieron en uno de sus conciertos con Enjambre después de viralizarse imágenes anteriores. Su labor ha sido valorada como puente real hacia la inclusión, no sólo simbólica.

