Billie Joe Armstrong pide a agentes de ICE que renuncien y lanza críticas a Trump en fiesta del Super Bowl

Billie Joe Armstrong critica a ICE y a Donald Trump. Foto: AFP

Billie Joe Armstrong, vocalista de Green Day, dejó claro que el fervor por el futbol americano no ha silenciado su postura política, durante una actuación de la banda en una fiesta previa al Super Bowl patrocinada por Spotify, el pasado viernes 6 de febrero, el músico lanzó un mensaje dirigido a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a quienes instó a abandonar sus empleos.

“A todos los agentes de ICE, dondequiera que estén: dejen su trabajo de mierda”, dijo Armstrong desde el escenario. “Dejen ese trabajo de mierda que tienen. Porque cuando esto termine y terminará en algún momento, Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance y Donald Trump los van a dejar como si fueran una mala costumbre. Pasen de este lado de la línea”, expresó ante los asistentes.

Las declaraciones ocurrieron durante un concierto exclusivo por invitación realizado el viernes por la noche en el Muelle 29 del Embarcadero de San Francisco, evento que fue patrocinado por FanDuel y Spotify. Videos del momento comenzaron a circular ampliamente en redes sociales pocas horas después del show.

Además de sus comentarios políticos, Armstrong volvió a modificar letras de canciones emblemáticas de Green Day para hacer referencia a temas de actualidad. Durante la interpretación de Holiday, cambió la línea “el representante de California tiene la palabra” por “el representante de la Isla Epstein tiene la palabra”, en una clara alusión crítica. Antes de interpretar el tema, también dedicó la canción a la ciudad de Minneapolis.

Como ha hecho en presentaciones anteriores en los últimos años, el cantante volvió a alterar la letra de American Idiot, sustituyendo la frase “no soy parte de una agenda redneck” por “no soy parte de la agenda MAGA”, una referencia directa al movimiento político asociado con Donald Trump.

Green Day se presentará oficialmente durante la ceremonia previa al Super Bowl LX, donde el grupo “acompañará a generaciones de MVP del Super Bowl al campo”, según informó la organización del evento. Aunque no se ha revelado el horario exacto de su actuación, el partido está programado para iniciar a las 6:30 p. m. (hora del Este) / 3:30 p. m. (hora del Pacífico), por lo que se espera que la música previa comience aproximadamente una hora antes. La cobertura completa del día del Super Bowl arrancará al mediodía (ET) a través de NBC.

En el terreno deportivo, los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots. En cuanto a las actuaciones musicales previas al partido, Charlie Puth interpretará The Star-Spangled Banner, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones estará a cargo de Lift Every Voice and Sing.

El espectáculo de medio tiempo contará con la participación de Bad Bunny, una elección que ha generado críticas en algunos sectores conservadores de Estados Unidos. En respuesta, la organización Turning Point USA anunció un espectáculo alternativo, que será transmitido desde una ubicación no revelada y tendrá como cabeza de cartel a Kid Rock, acompañado por los artistas country Brantley Gilbert, Gabby Barrett y Lee Brice.

La elección de Green Day como parte del Super Bowl también responde a su estrecha relación con el área de la Bahía de San Francisco, sede del juego de este año, así como a la vigencia del grupo como una de las bandas de rock más populares en estadios, tras más de 35 años de trayectoria musical.

