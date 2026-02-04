Gabriela Ortiz, mexicana ganadora de tres Grammy, se une a las protestas contra el ICE: “Están violando derechos humanos”

GENERANDO AUDIO...

También exigió mayores apoyos a los músicos mexicanos. Foto: Alfredo Narváez

Gabriela Ortiz, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ganadora de tres Premios Grammy, habló este miércoles por primera vez desde la ceremonia y respaldó todas las denuncias contra el ICE.

En conferencia de prensa desde la Facultad de Música (FaM), la compositora mexicana también exigió mayores apoyos a los músicos mexicanos y lamentó que su obra tuviera que realizarse con músicos extranjeros y no mexicanos.

Gabriela Ortiz respalda denuncias contra ICE

A pregunta expresa de Unotv.com, Gabriela Ortiz reconoció que los artistas que se manifestaron en contra del ICE, incluyendo a Bad Bunny y Billie Eilish, están en su derecho de alzar la voz.

“Estamos hablando de artistas como Billie Eilish y Bad Bunny que se pronunciaron contra las políticas migratorias que están sucediendo en Estados Unidos y creo que están en todo su derecho para decirlo, es que nos estaban viendo millones, porque es el momento para hablar de eso y, además, la reacción del teatro fue apabullante, eran aplausos que no terminaban cuando ellos hablaban de estos temas”. Gabriela Ortiz

Asimismo, destacó que la reacción de los asistentes a los pasados Premios Grammy fue estruendosa, aplaudiendo cada vez que un artista hablaba en contra de las actuales políticas migratorias del Gobierno estadounidense.

“Leí críticas de por qué los artistas usan estas plataformas para hablar de un problema pero es un problema que está violando los derechos humanos. ¿Por qué te vas a quedar callado?“, remató.

Gabriela Ortiz exige mejores condiciones para los músicos mexicanos

La compositora y académica mexicana aprovechó la plataforma que significa ganar en los Premios Grammy para exigir mejores condiciones y más apoyos para los músicos mexicanos.

“Lo que necesitamos en México, tenemos apoyo institucional, pero me gustaría que hubiera más. No es suficiente“, señaló.

Desde su punto de vista, existen apoyos por parte de las instituciones correspondientes; sin embargo, recalcó la necesidad de más programas que respalden el trabajo de los compositores en México.

Ortiz también lamentó que la obra “Yanga“, por la que recibió uno de los tres premios el pasado domingo, tuviera que hacerse con intérpretes extranjeros. La compositora aseguró que tuvo que salir de su país para poder realizar la obra galardonada.

Los estudiantes de la mexicana alaban a su profesora

Además de medios de comunicación, los estudiantes de Gabriela Ortiz acompañaron a la maestra de la Facultad de Música para hablar de sus tres Premios Grammy.

Los alumnos de la Ciudad de México aseguraron que están orgullosos, más no sorprendidos de que su maestra se llevara los tres gramófonos dorados.

Asimismo, reconocieron que es una figura mítica dentro de la FaM, así como una docente con gran cultura y facilidad para enseñar las lecciones de música y de vida.

Foto: Alfredo Narváez

¿Qué Premios Grammy recibió Gabriela Ortiz?

Este domingo 1 de febrero, Gabriela Ortiz ganó en la categoría a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por “Ortiz: Dzonot”.

“Este Grammy está dedicado a mi hija Elena y mi esposo Alejandro, porque siempre están ahí cuando los necesito. Finalmente, este premio está dedicado a todas las mujeres valientes de México y el mundo, que luchan contra la injusticia todos los días”. Gabriela Ortiz Torres

También recibió los premios a la Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio de Música Clásica por su trabajo en “Yanga”, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

