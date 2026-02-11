Reportan ingreso al hospital de líder de Los Cardenales de Nuevo León; esto dice el comunicado oficial

GENERANDO AUDIO...

Césareo Sánchez, más conocido como “Don Chayo”, se encuentra hospitalizado. Aunque en un inicio los medios locales informaron que el líder de Los Cardenales de Nuevo León había entrado de emergencia al hospital, su familia explicó cuál es su verdadero estado de salud.

¿Qué dice el comunicado sobre la salud de Don Chayo, líder de Los Cardenales de Nuevo León?

Mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales, la familia explicó la noche de ayer, 10 de febrero, que en redes sociales circulaba información imprecisa y sin verificar, por lo que consideraron necesario aclarar la situación. En el mensaje señalaron que Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada, además de que su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable.

También agradecieron profundamente las muestras de cariño y preocupación por parte del público, y pidieron respeto, así como evitar la difusión de rumores o especulaciones que puedan generar confusión en este momento. Aunque no se detallaron las razones específicas de su ingreso al hospital, medios locales coinciden en que el cantante se encuentra fuera de peligro, lo que dio tranquilidad a sus seguidores.

Cabe destacar, que en un primer momento, la prensa local había informado que el Líder de los Cardenales había ingresado de urgencia al hospital y que su estado de salud era delicado.

¿Quién es Don Chayo?

Césareo Sánchez, conocido artísticamente como Don Chayo, es una figura representativa del regional mexicano y la música norteña. Como líder y vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, ha construido una trayectoria de varias décadas con éxitos que se han convertido en clásicos del género. Temas como “Belleza de cantina”, “Mi cómplice” y “Si yo fuera él” han consolidado al grupo como uno de los favoritos del público, especialmente en el norte del país y en Estados Unidos.

