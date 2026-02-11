¡En el centro y posando! Guillermo del Toro lidera la foto oficial de los nominados al Oscar 2026

GENERANDO AUDIO...

La película del Toro se encuentra nominada. Foto: Getty

El reconocido director mexicano Guillermo del Toro, robó las miradas en la foto oficial grupal del Oscar; con un gesto muy a su estilo y en un puesto clave, el creador de “Hellboy” le dio su toque a la imagen de la edición 2026. El momento ocurrió durante el tradicional desayuno/almuerzo de nominados organizado por la Academia, un encuentro privado que reúne a actores, directores y creativos semanas antes de la ceremonia.

¡La postal de año! Así posó Guillemo del Toro en la foto grupal del Oscar 2026

En esta ocasión, Guillermo del Toro se robó parte de las miradas al aparecer justo al centro de la imagen en la primera fila, una posición que naturalmente lo convierte en uno de los rostros protagonistas de la postal.

Cerca de él se encontraron los directores Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson, así como el actor Timothée Chalamet.

Rodeado de actores, directores y productores, el cineasta destacó no solo por su ubicación, sino también por su actitud relajada frente a la cámara. Mientras muchos posan con los brazos pegados al cuerpo o las manos al frente de manera formal, Del Toro lució mucho más suelto; pues levantó ligeramente las manos e hizo un gesto casual, casi a modo de saludo, cuestión que rompió con la típica rigidez de este tipo de retratos oficiales.

¿Qué es el tradicional almuerzo de nominados al Oscar?

Este evento, organizado por la Academia, se realiza semanas antes de la gala y funciona como un espacio de convivencia entre los candidatos de todas las categorías. Además de entrevistas y encuentros con la prensa. En esta edición, Del Toro volvió a representar a México dentro del panorama internacional.

¿Cuántas nominaciones tiene Guillermo del Toro en los Premios Oscar 2026?

La película “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, se posicionó como una de las producciones más fuertes de la temporada al conseguir nueve nominaciones en los Premios Oscar 2026. Sin embargo, el cineasta tapatío compite de manera directa en dos categorías clave: Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.

El reconocimiento no solo se reflejó en las postulaciones. De acuerdo con el medio estadounidense Variety, Del Toro fue uno de los invitados más celebrados durante el tradicional almuerzo de nominados. El medio especializado señaló que, al ser mencionado su nombre, el director recibió una ovación marcada por aplausos y muestras de entusiasmo.

