Los contagios por influenza suelen incrementarse durante los meses de frío y, con ellos, el riesgo de complicaciones respiratorias, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas. Ante este escenario, la aplicación de una vacuna contra estas enfermedades se mantiene como una de las medidas más efectivas para reducir hospitalizaciones y cuadros graves.

La vacuna contra la influenza estacional está disponible en distintas instituciones del sector público y privado de la capital, lo que permite a la población acceder a ella de manera oportuna antes del pico de la temporada invernal.

¿Dónde puedo vacunarme contra la influenza en la CDMX?

De acuerdo con información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y autoridades de salud, la aplicación de la vacuna se realiza en centros de salud estatales, así como en unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, además de instalaciones de la SEDENA y la SEMAR.

La aplicación forma parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, la cual se desarrolla desde octubre de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026, con atención gratuita para los grupos prioritarios.

Por otra parte, quienes no forman parte de dichos sectores vulnerables o bien prefieren vacunarse en hospitales o farmacias privadas, existen diferentes opciones y costos:

Hospital Español : 800 pesos (socios) / 500 pesos

: 800 pesos (socios) / 500 pesos Médica Sur – Centro de Vacunación : 700 pesos, sin cita

: 700 pesos, sin cita Centro Médico ABC : 550 pesos

: 550 pesos Farmacia del Ahorro: desde 449 pesos

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

Dentro del Programa de Vacunación Universal (PVU) 2025, la vacuna se aplica de la siguiente manera:

Dos dosis a menores de 6 a 11 meses

a menores de 6 a 11 meses Una dosis a niñas y niños de 12 a 59 meses

a niñas y niños de 12 a 59 meses Una dosis a personas de 60 años y más

a personas de Una dosis a personas de 5 a 59 años consideradas de riesgo

a personas de 5 a 59 años consideradas de riesgo Una dosis a mujeres embarazadas

a mujeres embarazadas Una dosis al personal de salud

¿Qué vacuna contra la influenza se aplica en México?

En el sector público, la vacuna que se aplica es Mexinvac, una vacuna antigripal tetravalente inactivada, producida en México por BIRMEX en colaboración con Sanofi. Este biológico protege contra cuatro cepas del virus de la influenza (dos tipo A (H1N1 y H3N2) y dos tipo B) y se aplica una vez por temporada mediante inyección intramuscular o subcutánea, principalmente a población en riesgo como niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

La vacunas contra la influenza protegen contra la “supergripe” AH3N2

En el sector privado, la vacuna más utilizada es Vaxigrip Tetra, también una vacuna tetravalente inactivada de Sanofi, recomendada cada año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo se administra la vacuna contra la influenza?

La vacuna contra la influenza se aplica mediante inyección intramuscular o subcutánea profunda, dependiendo de la edad y condición del paciente. En niñas y niños pequeños, la aplicación suele realizarse en la parte anterolateral del muslo, mientras que en personas adultas y menores mayores de 36 meses se utiliza principalmente el músculo deltoides.

En el caso de la vía subcutánea, la aguja se inserta en un ángulo aproximado de 45 grados, siguiendo los lineamientos médicos establecidos para garantizar una correcta absorción del biológico.

