Este sábado 27 de diciembre, fue publicado en el Periódico Oficial el incremento de la tarifa al transporte público en Jalisco, el cual entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2026.

Tarifa del transporte público en Jalisco: monto general

La publicación establece una tarifa técnica de 14 pesos, la cual se fija como la tarifa general del servicio de transporte público. Este monto corresponde al costo real de operación del servicio, conforme a lo aprobado por la Comisión Tarifaria del Transporte Público durante su sesión del viernes previo a la publicación oficial.

Tarifa preferencial y tarjetas “Yo Jalisco”

El documento establece una tarifa preferencial equivalente al 50% del valor de la tarifa general, es decir, 7 pesos, para las personas que cumplan con la acreditación de los perfiles establecidos. El desglose para los beneficiarios de la tarjeta UNICA al estilo Jalisco y “Yo Jalisco” es el siguiente:

Tarifa General

Tarjeta UNICA Al estilo Jalisco

11.00 pesos

Efectivo u otro medio

14.00 pesos

Tarifa Preferencial

Tarjeta “Yo Jalisco 100% ”

0.00 pesos

Tarjeta UNICA Apoyo 100%

0.00 pesos

Tarjeta “Yo Jalisco 50 %”

7.00 pesos

Tarjeta UNICA Apoyo 50 %

7.00 pesos

El Gobierno del estado cubrirá estos montos mediante el Fondo de Apoyo a las Personas Usuarias del Transporte Público, para mayor información, puedes dar clic aquí: https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/newspaper/getAsset?q=newspaper/24640/1766881504-2025-12-27-VII.pdf

Aplicación en todo Jalisco

Se establece que la nueva tarifa del transporte público en Jalisco se aplicará en todas las modalidades del servicio, tanto en sistemas colectivos como masivos, en áreas metropolitanas y ciudades medias del estado, a partir del 1 de abril de 2026.

