Neurotips: pasos para reaccionar sin juicio ante ideas contrarias

Sofía Díaz Pizarro comparte, en su sección de NeuroTips, tres maneras de cómo reaccionar sin juicio ante ideas contrarias, mira la recomendación.

¿Alguna vez sentiste que una conversación se convierte en un campo de batalla solo por una diferencia de opinión? La especialista en desarrollo personal Sofía Díaz Pizarro ofrece herramientas prácticas para dejar atrás el juicio y adoptar una actitud de curiosidad y apertura.

“Ese microsegundo donde ya quieres discutir no es que seas intolerante, es tu cerebro defendiéndose”, afirma Díaz Pizarro al inicio del video. Según la experta, esta reacción automática es un mecanismo de defensa cerebral que se activa cuando una idea ajena amenaza nuestra identidad personal.

“Cuando una opinión te incomoda, no es el otro, es tu cerebro diciendo: ‘Si esto es cierto, ¿qué pasa con mi identidad?’“, señala, haciendo énfasis en que el juicio surge de una percepción de amenaza interna más que de una evaluación racional.

Frente a este impulso defensivo, Sofía propone un enfoque innovador: entrenar la mente para moverse del juicio a la curiosidad, usando dos preguntas clave: ¿por qué? y ¿qué?. Estas preguntas, explica, desactivan la amenaza y permiten entender mejor al otro.

La ponente presenta varios ejemplos concretos en temas sensibles como política, religión y adicciones. En lugar de preguntar “¿Cómo puede votar por ese partido?“, sugiere reformularlo como: “¿Qué viviste que te hizo confiar en esa propuesta?”. Lo mismo aplica a creencias religiosas o comportamientos que solemos juzgar negativamente.

Para lograr este cambio de perspectiva, Díaz Pizarro propone una sencilla pero poderosa rutina de tres pasos:

Hacer una pausa de cinco segundos.

Reconocer la emoción que surge ante la opinión contraria.

Activar la curiosidad con la pregunta: “¿Quiero entender lo que hace al otro diferente?”

“La curiosidad apaga el modo de defensa y activa el modo de apertura“, afirma, destacando que este pequeño cambio puede transformar nuestras conversaciones y relaciones personales. Para Díaz Pizarro, la curiosidad no solo expande la mente, sino que también conduce a la paz interna y al entendimiento social.

“Imagina conversaciones donde ya no necesitas defenderte, solo comprender“, invita la especialista, concluyendo con una poderosa reflexión: la comprensión libera, y esa libertad nos acerca a la felicidad.

