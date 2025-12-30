Revelan segundo tráiler de “Avengers Doomsday”: Thor abandona la comedia en nuevo avance

GENERANDO AUDIO...

El Dios del Trueno protagoniza este avance. Foto: Getty

Marvel Studios finalmente liberó de manera oficial el segundo tráiler de “Avengers: Doomsday“, uno de los proyectos más ambiciosos de su Universo Cinematográfico (UCM), y tal como lo adelantaban las filtraciones, Thor se coloca en el centro de la historia. El avance marca el esperado regreso de Chris Hemsworth en una versión mucho más solemne y poderosa del Dios del Trueno.

Durante las últimas semanas, Marvel estuvo proyectando adelantos exclusivos de “Avengers Doomsday” junto a las funciones de la tercera película de Avatar. Sin embargo, como suele ocurrir, varios clips comenzaron a circular en redes sociales antes de tiempo.

¿De qué trata el tráiler de “Avengers Doomsday” centrado en Thor?

Al igual que el primer avance, este nuevo teaser apuesta por un tono nostálgico y familiar, alejándose del humor que caracterizó entregas recientes del personaje. Las imágenes muestran a Thor acompañado de su hija adoptiva, presentada al final de “Love and Thunder”.

En el tráiler, el Dios del Trueno eleva plegarias a Odín y a los antiguos dioses de Asgard, suplicando que su padre sobreviva a una batalla que parece definitiva.

Otro detalle que ha emocionado a los fans es la recuperación del look de Thor visto en “Infinity War”, símbolo de su etapa más épica, según los fans. El personaje deja atrás la faceta cómica para volver a una representación más seria, poderosa y trágica, algo que marvelitas atribuyen al enfoque narrativo de los hermanos Russo.

Cabe destacar que aún se espera un tercer tráiler enfocado en los X-Men que también se ha filtrado y que presuntamente llegará de manera oficial dentro de una semana.

¿Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday”?

“Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, y el conteo ya está en marcha, pues faltan 11 meses y 17 días para el próximo gran evento del UCM.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.