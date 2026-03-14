Santos Bravos lanza “Dual”; ¿cuál es la historia detrás de su primer EP?

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Santos Bravos se prepara para varios conciertos. Foto: Oscar Gómez Cruz

Santos Bravos, la nueva boyband que está dando de qué hablar en América Latina, lanzó su primer EP titulado “Dual” este viernes 13 de marzo de 2026.

El material está compuesto por seis canciones, entre ellas los sencillos “0%” y “KAWASAKI”. Con este lanzamiento, los cinco jóvenes provenientes de México, Brasil, Puerto Rico, Perú y Estados Unidos logran otro objetivo en su carrera musical, que ya luce prometedora gracias al creciente número de seguidores que acumulan en redes sociales.

Con motivo del estreno de “Dual”, el quinteto visitó las instalaciones de Unotv.com, donde, además de hablar del EP, revelaron algunos detalles sobre la agrupación.

Antes, un poco de contexto: ¿cómo se formó Santos Bravos?

Santos Bravos nació el año pasado como el primer grupo de pop latino creado por HYBE Latin America, la división latina de la agencia responsable del fenómeno mundial BTS. El proceso de formación incluyó un estricto entrenamiento que quedó documentado en la serie “High Latinoamérica”.

Los cinco integrantes fueron elegidos entre 17 participantes y, tras completar el proceso, el grupo debutó oficialmente el 21 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional, ante más de 10 mil fans. Desde entonces, no han parado.

¿Quiénes son los integrantes de Santos Bravos?

Kenneth Lavill, el más joven de la banda, con 16 años, nacido en México

Kauê Penna, 19 años, proveniente de Brasil

Gabi Bermúdez, de Puerto Rico, 20 años

Alejandro Aramburú, 21 años, de Perú

Drew Venegas, 26 años y con nacionalidad estadounidense y mexicana

¿Qué nos contaron de “Dual”?

El EP debut de la banda gira alrededor de una idea que forma parte de su propia identidad: la dualidad. Kenneth explicó que el concepto nace directamente del nombre del grupo.

“Por nuestro nombre, Santos Bravos, tenemos nuestro lado santo y nuestro lado bravo. Entonces tenemos esta dualidad y tendremos canciones del lado santo y del lado bravo”, detalló.

Según el “más chiquito del grupo”, cada parte del disco refleja una energía distinta. “Las canciones santas son más alegres, más como una vibe bonita, muy santita. Y el lado bravo es más potente, con más fuerza”.

Esa dualidad también aparece en la personalidad de los integrantes. Entre bromas, el grupo reveló quién representa cada extremo.

“El más santo es Kenneth”, dijeron sus compañeros entre risas, mientras que Drew sería el más bravo.

“Cuando estoy en el escenario soy un personaje diferente, soy una persona totalmente diferente y creo que ese es mi alter ego, una bestia en el escenario”, resaltó el líder de baile del grupo.

Los roles dentro de la banda

Aunque cada integrante tiene un perfil distinto, todos coinciden en que el proyecto funciona como un esfuerzo colectivo que comparte responsabilidades y liderazgo, como señaló Drew.

“Todos tenemos muchos roles cuando se trata de liderar y apoyarnos. Estoy ahí para los chicos como un hermano mayor, si necesitan algo siempre los respaldo”.

De hecho, cada uno, a su manera, aportan distintos atributos al proyecto, Alejandro, por ejemplo, se involucra en la parte creativa.

“Me gusta mucho componer, tocar instrumentos, estar en la parte creativa del proyecto. Antes cantaba mucho, pero bailo hace menos de un año y estoy aprendiendo, me estoy esforzando mucho para ser como un all-arounder”, detalló.

Por otro lado, Kenneth ocupa el rol de “maknae”, como el integrante más joven del grupo, un término común en el mundo del K-pop.

Mientras que Kauê es el líder vocal del grupo y Gabi, como el mismo dijo, es el “eje de potencia” del quinteto. “Creo que le doy muy buena energía al grupo cuando estoy haciendo mi performance”, resaltó.

“Detrás de Dual”, la historia detrás de su primer EP

La creación de su primer EP quedó documentada en “Detrás de Dual”, cuyo lanzamiento está programado para el 16 de marzo de 2026, donde los fans podrán ver una especie de “detrás de cámaras”.

Alejandro explicó que el proyecto mostrará lo que vivieron mientras grababan su música y producían los primeros videos del grupo.

“Hemos vivido muchas cosas que la gente no ha podido ver tanto, pero gracias a esta docu-serie van a poder saber exactamente qué estaba pasando en nuestras vidas, qué estábamos haciendo, por ejemplo, en los behind the scenes del videoclip de ‘0%’ y de ‘Kawasaki’, o cuando estábamos grabando las canciones nuevas del EP”. Alejandro, Santos Bravos

El integrante también adelantó que la serie permitirá ver una faceta más personal de los miembros de la banda.

“Son momentos bien bonitos que siento que van a lograr que nos conozcan más como personas. Vamos a ir mucho más a detalle en nuestra personalidad y en nuestro pasado”, recordó.

Santos Bravos se prepara para festivales y escenarios internacionales

Tras el lanzamiento de “Dual”, Santos Bravos también prepara una intensa agenda de presentaciones en distintos festivales de música en América Latina.

El grupo asegura que este tipo de escenarios representan un paso clave para consolidar su proyecto y conectar con nuevas audiencias.

“Ahora mismo nuestro enfoque son los festivales. Sentimos que son muy clave para nuestra carrera como grupo y nos estamos preparando muchísimo para eso”, explicó Gabi.

También, reveló que la preparación para estos shows ha sido intensa, pero satisfactoria.“Son horas y horas de trabajo… no te podría ni decir cuántas, pero estamos muy emocionados”.

Entre los eventos confirmados, Kenneth mencionó algunos de los festivales más importantes de la región.

“Vamos a estar en Stereo Picnic en Colombia, en el Pal Norte en Monterrey, vamos a Guatemala al Empire Music Festival y también en el Emblema aquí en la Ciudad de México”. Kenneth Lavill, Santos Bravos

Un sueño que ahora empieza a tomar forma

Para los integrantes de Santos Bravos, el rápido crecimiento del grupo también representa la materialización de un sueño que comenzaron a perseguir desde muy jóvenes.

Drew recordó que, aunque todos compartían la misma meta, nunca imaginaron con claridad hasta dónde podía llegar el proyecto.

“Todos teníamos este sueño y hemos luchado cada día para hacerlo realidad sin saber qué esperar. Hay muchísima gente talentosa en el mundo, quizá incluso más talentosa que nosotros”, reflexionó.

El cantante destacó que la oportunidad de formar parte del grupo y contar con una plataforma para mostrar su música ha sido clave en este proceso.

“Hemos tenido la fortuna de poder mostrar nuestro talento y también de recibir una cantidad increíble de apoyo y amor. Nuestras familias han sacrificado mucho por nosotros y eso es parte de la razón por la que seguimos luchando por nuestros sueños”. Drew Venegas, Santos Bravos

“El grupo es lo más importante”

Para Kauê, una de las razones por las que el proyecto ha funcionado es la conexión que existe entre los cinco integrantes.

Antes de integrarse a la banda, cada uno tenía su propio camino en la música, pero algo parecía faltar.

“Creo que lo más importante para nosotros es el grupo. Antes teníamos nuestras carreras, pero sentíamos que nos faltaba algo, nos faltaba estar con otras personas en el escenario, tener compañía”, explicó.

Alejandro coincidió y aseguró que, con el tiempo, comenzó a sentir que la formación del grupo tenía un significado especial.

“Puede sonar un poco cliché, pero siento que estamos destinados a esto. Tenemos la posibilidad de mandar un mensaje muy bonito al mundo y estamos trabajando muy duro para que eso pase. (…) Solamente queremos hacer de este lugar un mundo mejor”, resaltó.

Una conexión especial con los fans

En pocos meses de carrera, Santos Bravos ya cuenta con una base sólida de seguidores en redes sociales y en sus presentaciones en vivo.

Para Gabi, la respuesta del público ha sido clave en el crecimiento del grupo y destacó que, incluso con un repertorio todavía pequeño, el apoyo del público ya se ha reflejado en reconocimientos importantes.

“Para mí tenemos los mejores fans del mundo. Fuimos nominados a Premio Lo Nuestro en tan poco tiempo y con sólo dos canciones, y eso significa mucho”.

Según el integrante, parte de esa conexión con el público se debe a la forma en que el grupo se muestra frente a la audiencia.

“No intentamos ser personas que no somos, no fingimos ni tratamos de imitar a nadie. Tratamos de ser lo más auténticos posible”, agregó.

Esa naturalidad, explicó, ha permitido que muchos seguidores se identifiquen con ellos.

“Creo que los fans se identifican con eso y pueden vernos como ejemplo de cierta forma. Tenemos una relación muy bonita con ellos”.

Santos Bravos: un inicio prometedor

Con el lanzamiento de “Dual” y “Detrás de Dual” y una agenda de festivales internacionales, Santos Bravos comienza oficialmente su carrera en la industria musical.

Los integrantes reconocen que el camino apenas empieza, pero aseguran que están listos para aprovechar la oportunidad.

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