Bad Bunny en el Super Bowl LX: posible setlist e invitados sorpresa

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny: posible setlist e invitados en show del Super Bowl LX. Foto: Getty

Estamos a tan solo unas cuantas horas de que arranque el Super Bowl LX, donde los Patriots y los Seahawks disputarán la gloria deportiva. Sin embargo, el público aguarda con ansias el show de medio tiempo. En esta ocasión, Bad Bunny hará historia al presentar el primer espectáculo íntegramente en español en el escenario más grande de la NFL.

El artista puertorriqueño llega en su mejor momento: hace apenas unos días Bad Bunny conquistó seis premios Grammy, incluyendo “Álbum del Año” y “Canción del Año”. Estos triunfos han disparado la expectativa de los fanáticos sobre el nivel del espectáculo que el “Conejo Malo” ofrecerá a millones de espectadores, propios y extraños al emparrillado.

Posible setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Además de los amantes de la NFL, los millones de fans de Bad Bunny ya están preparándose para los minutos que el artista se adueñará del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde los ojos del mundo estarán puestos sobre él. Por ello, las predicciones de invitados y de un posible setlist no se han hecho esperar.

Diseñado cuidadosamente para abarcar los inicios de su carrera, así como las canciones más representativas del “conejo malo”, este es el posible setlist:

Baile Inolvidable

MÓNACO

Moscow Mule

La Santa

Efecto

El Apagón

Callaíta

EoO

Tití Me Preguntó

Voy a llevarte pa PR

DtMF

NUEVAYol

BOKeTE

Dákiti

Safaera

Me Porto Bonito

I Like It

Posibles invitados sorpresas para el medio tiempo de Bad Bunny

Los rumores apuntan a que Cardi B acompañará a Bad Bunny para interpretar el éxito “I Like It”. Asimismo, suenan nombres de figuras latinas e hispanohablantes como Shakira, J Balvin, Rosalía y Karol G para compartir el escenario.

Hora del Super Bowl y posible hora del show de medio tiempo

La patada inicial del Super Bowl LX está pactada a las 17:30 horas (CDMX). Dependiendo del trámite de los dos primeros cuartos del partido entre Patriotas y Seahawks, el show de Bad Bunny podría dar comienzo entre las 19:00 y las 19:30 horas (CDMX).

De esta manera, Bad Bunny hará historia como el primer artista masculino, solista, que se encargará del medio tiempo del Super Bowl. Además, el puertorriqueño buscará romper el récord como el show de medio tiempo más visto en la historia, el cual pertenece a Kendrick Lamar, quien alcanzó más de 133.5 millones de televidentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.