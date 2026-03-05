Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa a la familia de Carmen Salinas tras polémica por episodio de su pódcast

GENERANDO AUDIO...

Saskia responde a polémica por mención en “Penitencia”. Foto: Cuartoscuro

La activista e influencer Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a la familia de la actriz Carmen Salinas luego de la polémica que surgió tras la difusión de un episodio del pódcast “Penitencia”, donde se mencionó el nombre de la reconocida figura del espectáculo mexicano.

La controversia se generó después de que en uno de los capítulos del programa se hiciera referencia a la actriz, lo que provocó inconformidad entre sus allegados y generó debate en redes sociales.

Saskia Niño de Rivera reconoce error editorial en el pódcast

De acuerdo con la influencer, si bien, hubo un error editorial en el episodio, el foco del capítulo se dio a la mención de Carmen Salinas debido a los medios de comunicación

El 4 de marzo, durante la presentación de su libro “Esta soy yo”, Saskia Niño de Rivera fue cuestionada por la prensa sobre el tema y explicó que el equipo del pódcast detectó posteriormente un error editorial en la forma en que se presentó la mención dentro del episodio.

Según detalló, tras identificar el problema, el capítulo fue retirado temporalmente, revisado por el equipo editorial y posteriormente publicado nuevamente con los ajustes correspondientes.

Durante su declaración, la activista ofreció una disculpa a quienes pudieron sentirse afectados por la situación y aseguró que su intención nunca fue perjudicar a ninguna persona; pues solo buscaba visibilizar la historia del preso “Beto”:

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de “Beto”, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”. Saskia Niño de Rivera, influencer

La activista también explicó que el objetivo del pódcast “Penitencia” no es realizar investigaciones periodísticas, sino dar espacio a testimonios de personas que han vivido contextos de violencia.

De acuerdo con Niño de Rivera, el programa busca mostrar la historia detrás de quienes han cometido delitos, con el fin de generar reflexión social sobre las circunstancias que rodean esos casos.

En ese sentido, señaló que el episodio en cuestión se centra principalmente en el testimonio de una persona identificada como “Beto”, cuya historia “vale por sí sola” y forma parte del propósito del proyecto.

Saskia Niño de Rivera no descarta atender el caso por la vía legal

Antes de retirarse del recinto, Saskia Niño de Rivera fue cuestionada sobre la posibilidad de que la polémica pueda derivar en algún proceso legal.

Respondió que está dispuesta a atender cualquier situación que deba resolverse por la vía jurídica. “Por supuesto que sí. Si hay que atender las cosas desde lo legal, lo atendemos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el equipo del pódcast ha reforzado sus protocolos internos para el manejo de información sensible y evitar situaciones similares en el futuro, además de mantener su enfoque en generar conciencia sobre la violencia a través de los testimonios que se presentan en el programa.

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera sobre Carmen Salinas en su podcast?

El pasado 24 de febrero se viralizó un fragmento del pódcast “Penitencia”, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. Dentro del episodio, un recluso identificado como “Beto”acusó a Carmen Salinas de comprarle menores de edad para realizar rituales.

Al inicio de la entrevista, el interno habló sobre su infancia, su ingreso al mundo del crimen y los presuntos vínculos que (según su versión) habría tenido con personas del medio artístico y figuras de poder. En ese contexto, mencionó directamente a Carmen Salinas:

Aseguró que desde niño sustraía menores de distintos lugares y que realizaba “encargos” para personas influyentes

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas… La Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus s*crif*ci*s”. Beto, reo de penal

Tras el estallido de la polémica, el fragmento en el que se menciona a la actriz fue retirado del video original publicado en YouTube, de acuerdo con reportes difundidos en distintos medios. Sin embargo, el clip ya había sido descargado y compartido por usuarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.