PT anuncia voto en contra de la reforma electoral por considerarla “un retroceso democrático”

| 14:24 | José Pablo Espíndola | Uno TV

El Partido del Trabajo (PT) adelantó que votará en contra de la reforma político-electoral en discusión, al considerar que representa un retroceso para el sistema democrático mexicano.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, confirmó la postura de su bancada y aseguró que la decisión ya fue debatida dentro del partido.

