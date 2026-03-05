Se reporta otra amenaza de tiroteo en escuela de Durango

GENERANDO AUDIO...

Reportan otra amenaza de tiroteo en escuela de Durango. Foto: Sandra Gómez

En menos de una semana, se reporta otro caso de amenaza de tiroteo en una escuela de la región Laguna del estado de Durango; ahora fue en la secundaria y preparatoria Instituto 18 de marzo, ubicada en el municipio de Gómez Palacio.

En uno de los baños de dicho plantel educativo fue encontrada una leyenda sobre un tiroteo, por lo que los directivos escolares suspendieron las clases de inmediato y llamaron a las autoridades correspondientes para investigar este hecho.

Andrés Madrid Escobedo, director de la escuela, dijo que se abrió una investigación sobre este caso, mientras que los padres de familia entraron en pánico sobre lo sucedido, por lo que se suspendieron las clases hasta nuevo aviso.

“Aproximadamente a las 10:30 de la mañana recibo el informe por parte del subdirector, el maestro Ramón Cruz, que en una de las mamparas de los baños de los alumnos de preparatoria matutina, había una leyenda de amenaza de un tiroteo. Inmediatamente, nos abocamos a hablarle a las autoridades, siguiendo los protocolos de actuación para estos casos. Se presentaron las autoridades municipales, estatales y federales, tuvimos la plática con ellos de lo sucedido, vieron el área donde se suscitó esta leyenda, hicieron recorridos por el instituto, no se encontró nada anómalo, todo bien, nada sobre la posible amenaza“, dijo el director de la escuela.

Amenaza en CBTIS 4

Hace unos días, se encontraron tres amenazas por escrito en los baños de la escuela preparatoria del CBTIS 4 del municipio de Lerdo, Durango, lo que obligó a los directivos a suspender las clases hasta nuevo aviso.

Efraín Pérez Ortega, director de dicho plantel educativo, mencionó que fueron tres leyendas localizadas en los baños de los alumnos; la primera fue durante la tarde del pasado lunes 2 de marzo, en la que se advirtió un tiroteo el día 6 de marzo.

Al borrar el mensaje para no alarmar a la población estudiantil, aparece una segunda y tercer leyenda alertando a la escuela sobre el tiroteo, por lo que el personal docente presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes, para que llevaran a cabo las investigaciones pertinentes.

