“México Vibra” reunirá en concierto a Carin León, Timbiriche y más rumbo al Mundial 2026

México Vibra traerá música a la antesala del Mundial 2026. FOTO: Cuartoscuro

El proyecto “México Vibra” traerá una serie de conciertos el 9 y 10 de junio, en la antesala del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Host City Ciudad de México se prepara para la llegada de millones de aficionados al futbol que acudirán a la capital para presenciar las justas internacionales. Como parte de estas actividades, presentó el proyecto “México Vibra”, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional.

El conjunto de artistas que integran “México Vibra” busca representar la cultura mexicana a través de distintos géneros musicales y generaciones de intérpretes.

¿Quiénes se presentarán en “México Vibra”?

Esta es la lista de artistas confirmados hasta el momento; sin embargo, el cartel promete la presencia de más talentos en el evento.

9 de junio

Alejandro Fernández

Manuel Mijares

Lucero

Emmanuel

Carla Morrison

Banda El Recodo

Timbiriche

Orquesta Sinfónica de Minería

10 de junio

Carin León

Manuel Mijares

Lucero

Emmanuel

Carla Morrison

Banda El Recodo

Timbiriche

La venta de boletos y los costos de los conciertos de “México Vibra” se darán a conocer en los próximos días a través de las redes sociales oficiales.

FIFA Fan Festival con transmisión del Mundial 2026

A 100 días del Mundial 2026, el pasado 3 de marzo, Host City Ciudad de México confirmó que el FIFA Fan Festival se instalará en el Zócalo capitalino a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio.

Se espera la presencia de hasta 2 millones 200 mil aficionados, quienes podrán ver y escuchar de forma gratuita la transmisión de los partidos del Mundial 2026.

Para ello se colocará una megapantalla LED de 510 metros cuadrados, la más grande entre todos los FIFA Fan Festival de los tres países sede, además de un sistema de audio de alta calidad.

Avances en el Estadio Azteca

Asimismo, se informó sobre el avance en las modificaciones del Estadio Azteca, que durante el torneo será conocido como Estadio Ciudad de México.

“El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial de futbol”, aseguró Michel Bauer, director general de Host City Ciudad de México.

De acuerdo con la información presentada, el complejo trabajo de remodelación del Estadio Azteca ha involucrado más de un millón 939 mil horas de trabajo, 35 mil metros cúbicos de excavación, 9 mil 500 metros cuadrados de pasto híbrido cosido y sembrado, así como la participación de mil 780 trabajadores por día.

Todo con el objetivo de que este recinto se convierta en el primer estadio en la historia en albergar tres Copas del Mundo de futbol.

