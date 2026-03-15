La impactante seguridad en los Oscar de 2026 en medio de la guerra con Irán, perros entrenados vigilan alfombra roja

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Perros de seguridad en los Oscar 2026.

Las imágenes de perros de seguridad y elementos de la polícia resguardando los Premios Oscar 2026, que se celebran este domingo en Los Ángeles, ya circulan en redes sociales luego de que autoridades estadounidenses recibieran advertencias sobre un posible ataque vinculado al conflicto con Irán.

De acuerdo con lo reportado por el medio ABC, agencias de seguridad federales y locales aumentaron las medidas de vigilancia alrededor del Dolby Theatre de Hollywood, sede de la ceremonia número 98 de los premios de la Academia.

Seguridad en los Oscar 2026.

FBI alertó sobre posible ataque con drones

El FBI notificó a las autoridades de California sobre la posibilidad de que Irán intente llevar a cabo un ataque con drones contra objetivos en la costa oeste de Estados Unidos, como represalia en el contexto del conflicto con Washington y sus aliados.

Aunque la advertencia no señaló un objetivo específico, la alerta llevó a reforzar la vigilancia en eventos de alto perfil, como los Oscar, que reúnen a miles de personas y tienen gran visibilidad internacional.

La seguridad se reforzó para los Oscar 2026.

Las autoridades aclararon que no existe información concreta que indique que la ceremonia sea un blanco directo, pero la seguridad se mantiene en un nivel elevado como medida preventiva.

Más policías, vigilancia y coordinación federal

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que la seguridad este año será más estricta de lo habitual, con la instalación de vallas, controles de acceso y la presencia constante de agentes en los alrededores de Hollywood Boulevard.

El operativo incluye la coordinación entre el FBI, el LAPD y otras agencias federales, además de equipos especializados preparados para responder ante posibles incidentes.

Las autoridades aseguraron que llevan meses preparando el plan de seguridad para la gala, que cada año congrega a más de 3 mil 500 invitados dentro del recinto, además de cientos de fans y medios en el exterior.

La gala sigue adelante

Pese al contexto internacional y a las alertas preventivas, la ceremonia continúa con su programación normal.

Los organizadores señalaron que el objetivo del dispositivo es que asistentes, invitados y fans se sientan seguros durante la noche más importante del cine.

La edición 2026 de los Premios Oscar se celebra este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con transmisión global y la presencia de algunas de las figuras más importantes de la industria cinematográfica.



