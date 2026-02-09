Shakira sufre fuerte caída durante concierto mientras interpretaba “Si te vas”

GENERANDO AUDIO...

Shakira sufrió una fuerte caída en el escenario durante su concierto en El Salvador, mientras interpretaba su éxito “Si te vas”. La cantante colombiana se presentó el sábado en el Estadio Jorge “Mágico” González, donde ocurrió el percance, el cual no pasó a mayores.

En los videos, que ya circulan en redes sociales, se ve cómo Shakira tiene un pequeño tropiezo que provocó que terminara en el piso del escenario.

En cuestión de segundos, uno de sus bailarines se acercó para auxiliarla, aunque la cantante logró reincorporarse rápidamente y dijo “Ok” al micrófono, como señal de que se encontraba bien.

Segundos después, sonrió al público y exclamó: “¡Qué caída!”, sin detener la interpretación ni el espectáculo, donde miles de asistentes siguieron coreando el tema.

Esta no es la primera caída de la colombiana, en mayo de 2025, Shakira tropezó y cayó en uno de sus conciertos en Montreal, Canadá, pero de igual forma se levantó para seguir con el show.

Shakira sigue facturando

Luego de su exitoso paso por México en septiembre de 2025, la cantante colombiana siguió su tour “Las Mujeres Ya no Lloran” por países como Colombia, Ecuador y Argentina.

Los próximos días, Shakira seguirá con sus presentaciones en el país centroamericano, donde abrió cinco fechas.

Su gira se ha consolidado con el récord Guinness como la gira latina más exitosa.

