¡Ya comenzó el Super Bowl! Así fue el explosivo show de Green Day

Así inició el Super Bowl. Foto: AFP

Green Day abrió el espectáculo previo al Super Bowl con una presentación directa y sin discursos. La banda estadounidense tomó el escenario del Levi’s Stadium y dejó que la música hablara, encadenando algunos de sus temas emblemáticos frente a miles de asistentes que esperaban el arranque del duelo entre Seahawks y Patriots.

Sin saludos ni introducciones largas, el grupo marcó el tono desde los primeros segundos con una actuación cargada de energía y un mensaje que no pasó desapercibido.

¿Qué canciones tocó Green Day en el Levi’s Stadium?

El show comenzó con “Holiday”, tema que rápidamente encendió al público. De inmediato, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool enlazaron con “Boulevard of Broken Dreams”, uno de los mayores éxitos de su carrera.

El cierre llegó con “American Idiot”, canción (que se pensaba según fans que sería la primera) considerada un himno crítico contra el sistema político y social de Estados Unidos. La frase “Don’t wanna be an American idiot” fue coreada por el estadio completo, desatando una ovación masiva que sirvió como bienvenida oficial al partido.

Billie Joe Armstrong arremete contra el ICE

Antes, durante otro concierto en San Francisco, Armstrong sí fue frontal. El vocalista criticó las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump y lanzó un mensaje directo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cantante los exhortó a renunciar, asegurando que, cuando termine la actual administración, “nadie los protegerá” y que serán “desechados”. También mencionó a figuras políticas como Stephen Miller, Kristi Noem y J.D. Vance.

