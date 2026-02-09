Así cantó Charlie Puth el himno de Estados Unidos en el Super Bowl 2026: video

GENERANDO AUDIO...

Así fue el momento del himno en el Super Bowl con Charlie Puth | Foto: AFP

Charlie Puth, cantante estadounidense de 34 años, fue el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos (EE.UU.) en la previa del Super Bowl LX. El intérprete hizo gala de su voz y entonación en el Levi’s Stadium este 8 de febrero, fiel a la tradición de la NFL.

La interpretación en California fue unánimemente ovacionada, a pesar de las polémicas que se hicieron presentes en la previa por las políticas migratorias de Donald Trump y los aficionados que entregaron banderas de “Ice Out” a las afueras del estadio.

Charlie Puth deslumbra al cantar el himno estadounidense

El cantante Charlie Puth se colocó detrás de un teclado para engalanar la interpretación del himno nacional estadounidense antes de que comenzara el partido entre Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle.

A Charlie Puth lo acompañó una pequeña orquesta y medios estadounidenses como USA Today describieron que “interpretó el himno a la perfección”.

En diferentes momentos, el cantante pareció asombrado por la audiencia que estaba involucrada en la entonación del himno. Se pasaba las manos por el pelo y miraba a los aviones que sobrevolaban el estadio.

El propio USA Today explicó que Puth grabó una “maqueta” cantando el himno con su piano y se la envió a Roc Nation, compañía de Jay-Z, explicando que buscaba darle un toque personal a su interpretación.

Las cámaras captaron a los protagonistas del Super Bowl LX visiblemente conmovidos por el momento, incluyendo a Cooper Kupp, Stefon Diggs y Sam Darnold.

Por su paete, el coach de Patriots, Mike Vrabel, permaneció erguido con los ojos cerrados y la mano sobre el corazón.

¿Quién cantó “America the Beautiful”?

Brandi Carlile describió su interpretación de “America the Beautiful” con una letra que “suena más a una oración que a una jactancia”.

La cantante de folk-rock también declaró en su rueda de prensa previa al partido que quería “entregarse por completo a esa canción”.

Carlile lo logró con su emotiva interpretación de la conmovedora canción, basada en el poema “Pike’s Peak” de Katharine Lee Bates, escrito en 1893.

La artista originaria del estado de Washington, vestida con un traje azul y corbata de rayas rojas y blancas, utilizó su guitarra acústica y el acompañamiento de cuerdas de SistaStrings mientras interpretaba la emblemática canción.

Brandi Carlile imprimió su estilo expresivo a la canción, alargando las notas y sonriendo con una ligera inflexión vocal al final.

Green Day abrió el espectáculo previo al Super Bowl con una presentación directa y sin discursos.

La banda estadounidense tomó el escenario del Levi’s Stadium y dejó que la música hablara, encadenando algunos de sus temas emblemáticos frente a miles de asistentes que esperaban el arranque del duelo entre Seahawks y Patriots.

Sin saludos ni introducciones largas, el grupo marcó el tono desde los primeros segundos con una actuación cargada de energía y un mensaje que no pasó desapercibido.

Antes, durante otro concierto en San Francisco, Armstrong sí fue frontal. El vocalista Billie Joe Armstrong criticó las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump y lanzó un mensaje directo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

