¡No solo Bad Bunny! Kendall Jenner, Justin Bieber, J Balvin y los famosos en el Super Bowl 2026

Justin Bieber y su esposa/ J Balvin. Fotos: AFP.

Bad Bunny no es la única estrella que está en el Super Bowl 2026 este domingo 8 de febrero, famosos como Jon Bon Jovi, Kendall Jenner, Chris Pratt, Tom Brady, Justin Bieber y J Balvin asistieron al juego entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, que buscan levantar el Trofeo Vince Lombardi.

En años anteriores, algunos de los rostros famosos que se vieron en las gradas fueron Taylor Swift, Paul McCartney e incluso al presidente Donald Trump, que este año anunció que no asistiría por la distancia, pero también por estar en desacuerdo con la música.

Celebridades presentes en el Super Bowl LX

El músico Jon Bon Jovi fue el encargado de presentar a Nueva Inglaterra en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde tiene lugar el Super Bowl 2026.

Bon Jovi en el Super Bowl 2026.

Mientras Chris Pratt anunció a los Seahawks de Seattle.

Chris Pratt apoyando a los Seahawks de Seattle.

Otros famosos presentes fueron:

El actor Adam Sandler en el gran partido

Justin y Hailey Bieber en el Super Bowl 2026

La modelo Kendall Jenner

De lado de los latinos, el cantante J Balvin asistió al partido, donde se presentará Bad Bunny en el show de medio tiempo.

J Balvin en el Super Bowl 2026.

Los raperos Travis Kelce y Travis Scott también llegaron al partido de los Seattle Seahawks y a los New England Patriots.

¿Qué equipos juegan el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX enfrenta a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots, dos franquicias con historia y peso en la NFL. El partido se juega este domingo 8 de febrero de 2026 desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Este enfrentamiento es una rematch histórica entre equipos que ya se encontraron en un Super Bowl anterior (la final de 2015), lo que le da una capa extra de rivalidad y narrativa al evento.Uno de los momentos más esperados del evento es el show de medio tiempo, que en esta edición está encabezado por Bad Bunny, el artista puertorriqueño considerado uno de los de mayor impacto global en la música urbana. Esta será su actuación principal y histórica como el primer artista latino de habla hispana en encabezar el Halftime Show del Super Bowl como solista.

