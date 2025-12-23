Sigue a Santa Claus en tiempo real con Google y descubre cuándo llegará a México

GENERANDO AUDIO...

Disfruta de minijuegos y actividades navideñas interactivas. Foto: Getty Images

Ya estamos en diciembre, época de fiestas, reuniones con compañeros, amigos y familiares, en espera de Navidad y una pregunta siempre viene a la mente: ¿dónde está Santa Claus?

Este mes, Google activa el “Santa Tracker”, donde los usuarios pueden seguir la trayectoria de Papá Noel, desde sus preparativos hasta la noche del 24 de diciembre, cuando comenzará su recorrido por todo el mundo.

Mientras llega la esperada fecha y los regalos, este portal ofrece varios minijuegos con temática navideña.

Al llegar Nochebuena, esta “aldea virtual”, llena de elfos y otros personajes navideños, se transforma en un mapa mundial donde podemos rastrear a Santa Claus en tiempo real.

¿Qué actividades y minijuegos hay en el Santa Tracker?

“Explora, juega y aprende con los elfos de Papá Noel durante todo diciembre”, señala el sitio “Sigue a Papá Noel” de Google, donde podemos encontrar minijuegos y actividades como:

Luces fuera

El selfie de Papá Noel

Oli bajo el mar

Baile de código

Elfo propulsado

Elfo musiquero

Pelea de bolas de nieve

Crea un elfo

Laboratorio de programación

Batalla de envoltorios

Pingüino atraparregalos

Presentes y prisas

Encuentra a la pareja

Un día en el museo

Resortera de regalos

Guía bolas de chicle

Rebotes de regalos

Duende volador

¡1, 2, 3 a dibujar!

Cuadros de Santa

La estación para compartir

Tradiciones navideñas

A prueba de pingüinos

¿Dónde está Santa?

Búsqueda de Santa

Traducciones

Reno corredor

Juego libre en la nieve

Prueba de geografía

Túnel de viento

Además de los juegos interactivos, los usuarios pueden usar el Asistente de Google para conocer qué otras sorpresas prepara Papá Noel este diciembre. “Esta integración está disponible en varios idiomas”.

¿Cuándo llegará Santa Claus a México?

El sitio destaca que el viaje de Santa Claus dura alrededor de 25 horas, comenzando en el extremo oriental de Rusia, pasadas las 22:00 horas del horario local, momento que coincide con las 5:00 de la mañana en Nueva York o las 11:00 en París.

Para saber a qué hora llegará a México, debes estar atento al Santa Tracker, donde podrás seguir su recorrido en tiempo real y disfrutar de la magia de la Navidad.

