Sofia Thompson lanza “ETHEREA”, un viaje emocional, espiritual y que da voz a distintas facetas

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“ETHEREA” está compuesto por 12 tracks. Foto Oscar Gómez Cruz

Con su propuesta de “pop etéreo”, en la que mezcla melodías suaves con ritmos tecno, la cantautora Sofia Thompson presentó “ETHEREA”, su álbum debut, este viernes 20 de marzo.

El disco llega cerca de tres años después de “Roxanne”, el EP con el que inició su camino musical, marcado por su creatividad y un sonido vanguardista.

En esta nueva producción, a lo largo de 12 tracks, Thompson explora distintas personalidades y su conexión con el cosmos y la espiritualidad, elementos que marcan esta nueva etapa en su carrera.

En el marco del lanzamiento de “Encuéntrame en Tokio”, su más reciente sencillo y parte del álbum, en Unotv.com pudimos platicar con la cantante, quien nos compartió algunos detalles detrás de “ETHEREA”.

La crisis que dio origen a “ETHEREA”

Después de “Roxanne”, Sofia Thompson se enfrentó a un proceso personal que terminó marcando el nacimiento de su álbum debut. La cantante explicó que el disco no surgió simplemente como una evolución musical, sino como el resultado de una búsqueda interior.

“‘ETHEREA’ parte de una crisis de identidad después de ‘Roxanne’. Tengo una crisis de identidad y empiezo a querer escribir acerca de otras cosas, de ser mucho más honesta conmigo, con el público. Y como tenía esta versión mía espiritual y esta versión mía artista, le di la oportunidad a que estas dos se encontraran y crear arte. Desde ahí, es como sale ‘ETHEREA’”. Sofia Thompson

Ese proceso creativo tomó cerca de tres años. Durante ese tiempo, exploró nuevas ideas, emociones y experiencias que terminaron reflejándose en las canciones del disco.

Un disco íntimo: del desamor a la dismorfia corporal

A lo largo del álbum, la artista aborda distintos momentos emocionales. Aunque el amor y el desamor siguen presentes, también se adentra en temas más personales que antes no había expuesto públicamente.

“‘ETHEREA’ se divide, digamos que por partes. Está la parte obviamente de desamor y amor, pero siento que venía de una racha de escribir mucho acerca de eso. Entonces, creo que hablar de cosas como la dismorfia corporal, eso para mí fue bastante difícil, que es algo que yo sufría, que nadie sabía. Entonces, decidí hacerlo una canción”, resaltó.

En ese sentido, la cantautora destacó que habló de cosas que no suele platicar con nadie, pero que al final, ha logrado conectar con otras personas.

“Me desnudé mucho en estas canciones y hablo acerca de cosas que tal vez no platico así con la gente. Creo que ese rompimiento y esa muerte de ego fue difícil, pero fue muy interesante, porque la gente al final lo está sintiendo y está como ‘vibrándolo’”, explicó.

¿Qué es el “pop etéreo”?

Thompson definió su propuesta musical como un concepto que mezcla melodías suaves con influencias electrónicas y dance.

“Siempre he dicho que hago pop y tengo diferentes influencias y hay muchísimos subgéneros y como el disco se llama ‘ETHEREA’, me siento y cuando escucho una canción mía que tiene muchas melodías, influencias de mucho dance, mucha electrónica, armonías, que se siente esa energía etérea, dijimos: ‘Bueno, hay que ponerle ‘pop etéreo’, porque creo que cuando lo escuchas sí te da esa energía etérea”. Sofia Thompson

Para ella, el disco funciona como el soundtrack de su propia historia. Cada canción refleja un momento específico que vivió durante el proceso creativo.

“Al final, ‘ETHEREA’ básicamente es el soundtrack de mi propia vida y que es muy interesante, porque en cada canción hablo de cosas que yo experimenté”, resaltó.

Tras el lanzamiento del álbum, Sofia Thompson ya piensa en el siguiente paso: presentar el universo de “ETHEREA” en vivo.

“Lo que sigue es llevarlo a lo tangible y en vivo. Llevo tiempo preparando este show en vivo de ‘ETHEREA’, que es distinto a lo que hacía antes en vivo”, detalló la cantante.

El sueño de crear un álbum

Para la cantante, lanzar “ETHEREA” representa algo más profundo que un simple debut discográfico, es la realización de un sueño que llevaba años construyendo.

“Un álbum para mí era como mi sueño, porque quería crear un universo sonoro y un universo visual y siento que para eso toma tiempo. Toma tiempo de la vida, pero también toma tiempo en uno mismo, para poder reconocer cómo llevar la música a eso. Toma conocimiento y toma años de crecimiento. Entonces, por fin puedo decir que me siento lista para hacer la música que siempre soñé hacer”. Sofia Thompson

Aunque el álbum acaba de ver la luz, reconoció que el proceso creativo nunca se detiene y ya piensa en lo que podría venir después. “Pero por supuesto, como que nunca dejo de escribir, entonces a ver qué pasa con la siguiente era de Sofía Thompson”.

Con “ETHEREA”, Sofia Thompson abre la puerta a un universo sonoro que mezcla introspección, espiritualidad y pop electrónico. Un viaje que nació de una crisis personal, pero que ahora busca encontrar eco en quienes, como ella, también buscan su lugar entre distintas versiones de sí mismos.

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