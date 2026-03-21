“Me siento vivo”: Fobia anuncia 3 conciertos en México; fechas y venta de boletos

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Fobia fue uno de los actos principales del Vive Latino 2026. Foto: AFP

Fobia confirmó su muy esperado regreso a los escenarios tras su presentación en el Vive Latino 2026, la cual, fue una de las más aplaudidas durante el festival.

Fue este viernes cuando, a través de sus redes sociales oficiales, la banda anunció tres conciertos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México (CDMX).

¿Dónde serán los conciertos de Fobia?

Paco, Leonardo, Iñaki, Chá! y Elohim se presentarán en dichas ciudades en las que interpretarán varios de sus éxitos.

Dos de los conciertos de Fobia serán en apenas un par de meses, mientras que el último, se realizará hacia finales de este año.

Los shows de la gira de Fobia se llevarán a cabo en:

Guadalajara, 21 de mayo de 2026, en el Auditorio Telmex

Monterrey, 23 de mayo de 2026, en el Auditorio Banamex

Ciudad de México, 24 de octubre de 2026, en el Palacio de los Deportes

¿Cuándo estarán a la venta los boletos para ver a Fobia en concierto?

A través de un comunicado, OCESA informó que la venta de los boletos para los conciertos de Fobia se llevará a cabo en unos días.

Será el próximo martes 24 de marzo cuando arranque la preventa Banamex, en punto de las 11:00 de la mañana.

Posteriormente, el miércoles 25 de marzo, se realizará la venta general para las tres presentaciones de la banda, referente en la escena del rock alternativo en México.

¿Cómo estuvo la presentación de Fobia en el Vive Latino 2026?

Como uno de los actos más esperados de la edición 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, Fobia se presentó durante la tarde del domingo 15 de marzo en un abarrotado escenario Amazon Music.

Durante una hora, la actual alineación, conformada por Paco, Leonardo, Iñaki, Chá! y Elohim deleitó a los asistentes con éxitos como “Veneno vil”, “Vivo”, “Mas caliente que el sol” y hasta el cover de The Rolling Stones, “Sympathy for the Devil”.

Al final del show, su vocalista, Leonardo de Lozanne, hizo un guiño de su regreso formal, al despedirse del público.

Fobia un parteaguas en el rock mexicano

Formada en la Ciudad de México en 1987, la agrupación se ha distinguido por su estilo irreverente, humor ácido en sus letras y una estética visual que rompió con los moldes convencionales del género en su época.

“Bajo el liderazgo de Leonardo de Lozanne y Paco Huidobro, el grupo logró ‘decodificar’ la cotidianidad urbana a través de metáforas fantásticas y un sonido experimental que transitó con éxito entre el pop, el rock y la electrónica”, resaltó la boletera en un comunicado.

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