Difunden rumor sobre supuesta muerte de Victoria Ruffo; esto se sabe de la actriz

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No se ha hablado del estado de salud de Victoria Ruffo. Foto: Curtoscuro

Victoria Ruffo ha vuelto a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundiera el rumor sobre su supuesta muerte en TikTok, información que ha sido compartida sin sustento ni pruebas.

La llamada “reina de las telenovelas” ha sido blanco en diversas ocasiones de videos falsos que hablan de su supuesta muerte; varios de ellos han sido eliminados de plataformas como YouTube por contener información falsa.

La información que circula sobre Victoria Ruffo

El rumor sobre la supuesta muerte de Victoria Ruffo se viralizó a través de un video del usuario de TikTok @jose78893, publicado el pasado 5 de marzo, en el que se menciona que la actriz de 63 años falleció en un hospital privado de la Ciudad de México tras un deterioro en su salud.

El video aparentemente fue realizado con voces generadas con inteligencia artificial, acompañado de imágenes de programas, entrevistas y noticieros en los que ha participado la actriz.

La supuesta fuente que respalda la información sería un “familiar” que habría compartido el dato a un “medio internacional”.

Se menciona la presunta hospitalización de la actriz por complicaciones derivadas de una infección, sin que exista confirmación oficial.

¿Cuál es el estado de Victoria Ruffo?

Hasta el momento, no hay reportes confirmados sobre una supuesta hospitalización de Victoria Ruffo en medios de comunicación ni en redes sociales de sus familiares.

Cabe señalar que la actriz se mantiene activa en redes sociales comúnmente. Su última publicación en Instagram fue el pasado 9 de marzo, posterior a la difusión del video.

En dicha publicación, la actriz compartió imágenes de flores, una carta, un pastel y una fotografía suya con un menor, quien se especula es alguno de sus hijos.

En el mensaje que acompañó las imágenes, escribió:

“Gracias”. victoriaruffo, Instagram

Aunque no ha aparecido recientemente en nuevas publicaciones, no existe información confirmada de que Victoria Ruffo tenga problemas de salud.

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