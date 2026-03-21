Mario Domm estalla contra Samo en concierto por su ausencia en Irapuato

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Mario Domm explota contra Samo. Foto: Getty Images

Mario Domm protagonizó un episodio lleno de tensión en la Feria de la Fresa 2026, en Irapuato, lo que estaba planeado como un show con la alineación completa se vio afectado por la ausencia de Samo, situación que detonó una reacción inesperada del vocalista frente a miles de asistentes.

Durante el concierto, el vocalista y líder de la agrupación detuvo el espectáculo para dirigirse directamente al público. Visiblemente molesto, aseguró que no era la primera vez que su compañero faltaba a un compromiso, dejando claro que la situación ya venía arrastrándose desde presentaciones anteriores. “Estoy cansado de disculparlo”, expresó, evidenciando un desgaste en la relación profesional dentro del grupo.

@palomapielago Pues que en pleno concierto de Camila en Irapuato, Mario Domm habló de la cancelación de SAMO y pues lo funo 🫨. Dijo que y no lo iba a disculpar, que el no quiso venir y que no iba a cancelar el concierto #camila #samo #mariodomm #irapuato #polemica ♬ Sólo para Ti – Camila

El momento más crítico llegó cuando Domm planteó abiertamente la posibilidad de cancelar el concierto ante la falta de uno de los integrantes principales. Sin embargo, tras escuchar la respuesta del público, decidió continuar con el show acompañado únicamente por Pablo Hurtado, quien también forma parte de la alineación original.

Este episodio contrasta con la narrativa reciente de la banda, que en meses pasados había apostado por el reencuentro de sus integrantes originales tras años de separación. La reunión había sido recibida con entusiasmo por los fans, quienes esperaban una etapa de estabilidad y colaboración renovada.

Por su parte, Samo emitió un comunicado en el que explicó que su ausencia se debió a “motivos ajenos” y a problemas relacionados con su equipo de trabajo o management. Aunque no ofreció mayores detalles, su postura buscó deslindarse de una decisión directa de no presentarse.

En redes sociales, la reacción del público no se hizo esperar, mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Domm por priorizar el compromiso con los asistentes, otros cuestionaron la falta de claridad en la situación y pidieron explicaciones más concretas por parte de ambas partes.

A pesar de la polémica, el concierto continuó y fue sacado adelante por Domm y Hurtado, quienes asumieron el reto de mantener el nivel del espectáculo.

No obstante, lo ocurrido deja dudas sobre la estabilidad del reencuentro de Camila y abre la posibilidad de que las diferencias internas sigan marcando el rumbo del grupo en el corto plazo.

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